Ce lundi, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" était de retour. Un nouveau numéro largement consacré au début d'aventure de Paulo Fonseca à l'OL et au choc à venir contre le PSG, dimanche à Décines.

Après deux semaines avec des invités, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" est revenue à une composition classique autour de Razik Brikh et de nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale. De classique, il en a été question dans les choix de Paulo Fonseca dimanche après-midi à Montpellier. Comme il l'avait laissé entendre, le technicien veut voir de la continuité dans le jeu de l'OL et avait ainsi reconduit le même onze que face à Reims. L'issue a été la même avec une victoire et quatre buts inscrits (1-4).

Attitude offensive ou défensive contre le PSG ?

Toutefois, nos consultants ont apporté un bémol à ce succès en raison notamment de la première mi-temps loin d'être aboutie. Cela montre qu'il reste encore pas mal de travail à faire dans les rangs lyonnais et pour le nouveau staff. Néanmoins, ce dernier a-t-il déjà réussi à imposer certains principes avant la venue du PSG ? La réponse est restée mitigée sur le plateau de TKYDG avec certains maux qui restent les mêmes que sous Pierre Sage. De quoi jouer la prudence dimanche au Parc OL face à l'ogre parisien ?