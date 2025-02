OL : suivez "Tant qu'il y aura des Gones" en direct

Après la victoire de l'OL à Montpellier dimanche après-midi (1-4), l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour pour un nouveau numéro. Avec un focus sur la patte Paulo Fonseca et le choc contre le PSG à la fin de la semaine.

L'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" n'a plus l'habitude de ça. Après un mois de janvier à manger son pain noir, votre émission consacré à l'OL peut enfin parler de victoire depuis deux lundis. Après Reims, les joueurs de Paulo Fonseca ont enchaîné un deuxième succès de suite dimanche à Montpellier (1-4). Dans la lignée de la journée précédente, ils ont joué sur courant alternatif, mais cela fait six points sur six. De quoi voir déjà une patte de l'entraîneur portugais ? Nicolas Puydebois et Enzo Reale tenteront de décrypter l'apport de Fonseca après seulement deux semaines de travail et ce qu'il reste à changer.

Les chantiers restent encore nombreux comme l'a avoué le technicien lyonnais, mais après deux matchs abordables, l'OL va se frotter à du lourd dimanche à Décines. Le sixième du championnat reçoit le leader qu'est le PSG. Deux mois après la rupture au Parc des Princes, quelles doivent être les ambitions rhodaniennes face à l'ogre parisien ?

