Georges Mikautadze et Rayan Cherki lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Après une nouvelle performance convaincante contre Montpellier (1-4), Rayan Cherki a encore une fois délivré une passe décisive. Le joueur de l’OL devient meilleur passeur de Ligue 1 à égalité avec João Neves et Moses Simons.

Alors qu’il était sur le départ cet hiver, Rayan Cherki réalise de bonnes performances avec l’OL ces derniers temps. Auteur d’un but et de deux passes décisives face à Reims (4-0) le week-end dernier, le Français a une nouvelle fois été décisif face à Montpellier (1-4) dimanche.

Effectivement, sur le premier but inscrit des Lyonnais par Georges Mikautadze, c'est Rayan Cherki qui a fourni la passe décisive. Il compte désormais 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, et a rejoint Memphis Depay qui était le dernier à réaliser cet exploit avec douze passes lors de la saison 2020-2021. Avec la forme actuelle du numéro 18 de l'OL et le nombre de matchs à encore disputer, Cherki devrait mettre le Néerlandais dans ses rétroviseurs.

Onze fois décisif en 18 matchs de Ligue 1

De plus, le joueur lyonnais occupe actuellement la première place du classement des meilleurs passeurs de Ligue 1 cette saison, avec un total de sept passes décisives. Néanmoins, il n'est pas le seul en tête, puisque João Neves (PSG) et Moses Simons (FC Nantes) ont également réalisé sept offrandes cette saison en championnat. Une bataille intense se profile pour le titre de meilleur passeur de Ligue 1.