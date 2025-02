Depay (ex-OL) condamné à de la prison avec sursis

Memphis Depay (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L’ancien joueur de l’OL Memphis Depay a été condamné à quatre mois de prison avec sursis après avoir été contrôlé en août dernier à Monaco.

Bien qu’il ne joue plus en France, Memphis Depay continue de faire parler de lui. En effet, d'après les informations de Nice-Matin, l'ex-joueur lyonnais a écopé d'une peine de quatre mois de prison avec sursis. La cause ? Un contrôle routier effectué lorsqu’il était en état d’ivresse. En outre, le tribunal correctionnel de Monaco l'a sanctionné d'une amende de 9 000 euros et lui a infligé une interdiction de conduire pour une durée de deux ans dans la principauté.

Un taux d’alcool de 1,01 mg par litre d’air expiré

Dans la matinée du 6 août 2024, les forces de l'ordre monégasques ont interpellé le Néerlandais. Celui-ci conduisait une Rolls-Royce avec une concentration d'alcool de 1,01 mg par litre d'air expiré. Ce qui représente plus de 2 g d'alcool pour chaque litre de sang. Suite à ça, il a été immédiatement placé en détention. Pendant cette procédure, il a rapidement avoué les actes reprochés et a présenté ses excuses.

Il poursuit sa carrière au Brésil

Memphis Depay a disputé 179 rencontres sous le maillot lyonnais entre 2017 et 2021. Au total, l'attaquant a inscrit 76 buts avec l'OL. Actuellement, le Néerlandais joue pour le club brésilien des Corinthians depuis septembre 2024.