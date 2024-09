(Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

C'est désormais officiel. Memphis Depay s'est engagé avec l'équipe brésilienne des Corinthians. L'ancien Lyonnais a paraphé un contrat de deux ans.

Son nom revenait avec insistance, et depuis plusieurs jours, pour rejoindre le Brésil. Ce mardi 10 septembre, le club des Corinthians a officialisé la venue de Memphis Depay (98 capes). Libre depuis la fin de son aventure avec l'Atlético Madrid en juin, le Néerlandais s'est engagé pour deux saisons avec la formation de São Paulo, soit jusqu'en 2026.

Il intégrera une équipe en difficulté, contrairement à Botafogo (premier), puisqu'elle est actuellement 17e de Serie A à treize journées du terme du championnat. Avec seulement 25 points en 25 journées, le groupe dirigé par Ramón Ángel Díaz traverse une crise sportive, mais aussi financière.

Un choix qui impactera son avenir en sélection ?

Rappelons que ces dernières années, l'ancien Lyonnais a eu du mal à se fixer dans un club. Depuis son départ de l'OL en 2021, le footballeur de 30 ans a évolué à Barcelone (jusqu'à janvier 2023) puis chez les Colchoneros pendant un an et demi. En Espagne, Depay aura disputé 82 rencontres au total, pour 27 buts. Lors de son passage en France, entre janvier 2017 et 2021, l'avant-centre a participé à 178 matchs, comptant 76 réalisations.

A noté que cette expérience au Brésil pourrait lui fermer, au moins momentanément, les portes de l'équipe nationale. C'est du moins ce qu'avait sous-entendu le sélectionneur, Ronald Koeman, même s'il a quelque peu rétropédalé lundi en conférence de presse. "Oui, Depay peut toujours faire partie de la sélection, mais ça dépend de sa forme physique et de son niveau", a-t-il précisé.