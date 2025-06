Léo Dubois en Ligue Europa (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

En fin de contrat avec le club turc d’Eyupspor, Léo Dubois n’a pas prolongé. À 30 ans, le latéral est désormais libre après trois saisons en Turquie.

Va-t-on revoir Léo Dubois sur les pelouses de Ligue 1 la saison prochaine ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais le latéral droit pourrait bien faire son retour dans le championnat de France. Il est en tout cas libre de pouvoir intéresser des clubs. Un an après sa signature à Eyupspor, Dubois n’a pas prolongé son contrat et a quitté le club turc à l’issue de la saison. Durant le week-end, le club turc a annoncé que la collaboration allait s’arrêter là. "Nous voudrions remercier Léo Dubois pour sa lutte lors de sa première saison dans la Trendyol Super League et lui souhaiter plein succès dans la poursuite de sa carrière."

À bientôt 31 ans, Léo Dubois évoluait depuis trois saisons en Turquie, suite à son départ de l’OL. D’abord passé par Galatasaray, il a ensuite évolué à l’Istanbul Basaksehir avant d’atterrir à Eyupspor en début de saison dernière. Dans le viseur de certains clubs de Ligue 1 ces derniers mois, l’international français (13 sélections) va se lancer dans un nouveau défi.