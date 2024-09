Mercato : Depay (ex-OL) à la découverte du Brésil ?

Sans club depuis son départ de l’Atlético de Madrid cet été, Memphis Depay pourrait bien quitter l’Europe. L’ancien capitaine de l’OL a reçu une offre alléchante des Corinthians au Brésil.

Il n’avait jamais caché que sa venue à l’OL devait être un tremplin dans sa carrière. Finalement, c’est bien entre Rhône et Saône qu’il a connu le plus de succès individuels pendant les quatre années passées. Après l’échec Manchester United, Memphis Depay espérait que son aventure lyonnaise allait lui permettre de réussir au FC Barcelone qu’il a rejoint en 2021. Force est de constater que la carrière du Néerlandais n’est clairement pas celle qu’il imaginait. Peu à son avantage au Barça, il avait rejoint l’Atlético de Madrid ces dix-huit derniers mois. Pas un échec, mais pas une réussite non plus et un départ libre durant l’été. Un international néerlandais, libre sur le marché, cela aurait dû attirer les prétendants et pourtant, rien à se mettre sous la dent pour Memphis, qui s’est entretenu à Monaco.

Près de cinq millions d'euros à l'année

Le marché européen quasiment fermé, l’ancien capitaine de l’OL serait en train de revoir ses exigences, comme le rapporte le média brésilien Globo. Ayant dans un premier temps repoussé les avances des Corinthians, Memphis Depay serait en train de reconsidérer la question pour découvrir un premier club hors de l’Europe. Il faut dire que le club brésilien a mis quelques arguments pour attirer le joueur de 30 ans. Un salaire mensuel de 400 000€, et ce, pour une durée de deux saisons. Suffisant pour convaincre l’attaquant aux 76 buts avec l’OL ?