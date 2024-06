Renato Tapia au duel avec Memphis Depay lors de Celta – Atlético (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Arrivé il y a un an et demi à l’Atlético de Madrid, Memphis Depay sera un joueur libre au 1er juillet. Le club madrilène a officialisé le départ de l’attaquant.

Un petit tour et puis s’en va. L’aventure de Memphis Depay à l’Atlético de Madrid aura tourné court. En échec au FC Barcelone après son départ de l'OL, l’attaquant néerlandais avait tenté de se relancer au sein des Colchoneros, sans véritable succès. Certes, auteur de buts importants, Memphis a accumulé les blessures et n’a jamais vraiment pu s’imposer aux yeux de Diego Simeone. Comme il l’avait lui-même annoncé sur ses réseaux sociaux, Memphis Depay ne sera plus un joueur de l’atletico à compter du 1er juillet.

Un avenir décidé après l'Euro

Ce dimanche, le club madrilène en a fait l’annonce, remerciant le Néerlandais, ainsi que Mario Hermoso et Gabriel Paulista, tous deux en fin de contrat également. À 30 ans, Memphis Depay est aujourd’hui à la recherche d’un nouveau challenge. Qualifié pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024, l’ancien capitaine de l’OL ne décidera rien avant la fin de la compétition, mais ne manque pas de courtisans. Si certains supporters lyonnais s’étaient mis à rêver d’un retour dans la capitale des Gaules, l’avenir de Depay va s’écrire loin de Lyon.