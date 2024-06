Après deux saisons du côté de Madrid, Memphis Depay est à la recherche d’un nouveau challenge. L’attaquant néerlandais a confirmé son départ libre de l’Atlético de Madrid, malgré un contrat qui courait jusqu’en juin 2025.

Il avait choisi de quitter l’OL pour aller voir plus haut. À l’été 2021, Memphis Depay avait profité de son statut de joueur libre pour quitter le Rhône et tenter le projet vendu par le FC Barcelone. Face aux difficultés lyonnaises de réellement jouer le haut du tableau, cette ambition pouvait s’entendre, mais trois ans plus tard, on ne peut pas forcément dire que le Néerlandais a fait un choix marquant.

Après une saison et demi au Barça et une autre à l’Atletico de Madrid, Depay a annoncé son départ du club madrilène, alors qu’il lui restait encore un an de contrat. "Pas facile de dire ce que je ressens en écrivant ce message, car j’ai l’impression que les choses auraient pu être très différentes, a-t-il écrit dans un message sur ses réseaux sociaux. Il vaut peut-être mieux garder cette conversation pour une autre fois… Atleti, mes coéquipiers, le staff et surtout les fans, je tiens à vous remercier pour l’énergie et le soutien que j’ai ressentis en tant que joueur de l’Atleti. Je garde les bons souvenirs près de mon cœur. Merci Aupa Atleti!"

L'Euro avant son avenir

À 30 ans, Memphis Depay est désormais à la recherche d’un nouveau défi. À Lyon, certains supporters se mettent à rêver d’un retour du Néerlandais, trois ans après son départ. Toutefois, ce dernier a confirmé qu’il n’avait "entamé aucune discussion avec des clubs. Je suis concentré sur l’Euro" avec les Pays-Bas. Connaissant le personnage, un retour à l’OL, où il a certes reçu beaucoup d'amour des supporters, aurait avant tout le visage d’un échec.