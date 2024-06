OL Futsal : pas de sacre en Coupe du Rhône pour la réserve

Qualifiée pour la finale de la Coupe du Rhône, la réserve de l’OL Futsal n’a pas réussi à soulever le trophée. Les Lyonnais se sont inclinés contre les voisins de l’AS Saint-Priest (2-5).

La saison dernière, l’équipe fanion avait réussi le tour de force de s’offrir un sacre en coupe régionale face à Condrieu. Un an plus tard, la réserve de l’OL Futsal pouvait en faire de même, à l’échelle départementale cette fois-ci. Malheureusement, l’armoire à trophées de la section futsal de l’OL ne se remplira pas plus. Qualifiée pour la finale de la Coupe du Rhône, la réserve lyonnaise n’a pas réussi à passer la dernière étape dimanche du côté de Caluire. En fin d’après-midi, les Lyonnais ont buté sur la dernière marche face aux voisins de l’AS Saint-Priest (2-5).

Malgré un statut de favori grâce à la première place en D1 cette saison, l’OL n’a jamais été en position de s’offrir ce sacre rhodanien. Menés à la pause par la réserve de l’ASSP (2-5), les Lyonnais n’ont jamais réussi à combler ce petit retard et s’inclinent finalement 3-5. Place désormais au repos et aux vacances en attendant de connaitre le dénouement de l’équipe première avec une possible montée en D2 ou non samedi prochain à Nice.