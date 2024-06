L’OL Futsal s’incline dans la première manche contre Nice (3-4)

Malgré une avance de deux buts durant le match, l’OL Futsal est en ballotage défavorable pour la montée en D2. Les Lyonnais se sont inclinés 4-3 à domicile contre Nice Futsal Club.

Il peut y avoir des regrets dans le camp lyonnais. Dans les barrages pour l’accession à la D2, l’OL Futsal a bien longtemps cru avoir fait le plus dur contre Nice. Dans ce match aller à domicile, mais du côté de Pont-de-Chéruy, les joueurs de David Touré ont entamé cette rencontre du mieux possible, comptant même deux buts d’avance à huit minutes de la fin. Seulement, un manque de réalisme devant et un réveil niçois ont eu raison d’une victoire à l’aller. Revenu dans la partie, le Nice Futsal Club est retourné dans le sud de la France avec une avance d’un but (3-4).

Match retour samedi 8 à Nice

Tout n’est pas encore fini pour l’OL Futsal, mais le samedi 8 juin, il faudra combler cet écart pour pouvoir espérer aller à l’échelon du dessus. Ce n’est pas mission impossible puisque les coéquipiers de Mathieu Salamand ont montré qu’ils pouvaient surprendre les Niçois. Ils ne sont simplement pas dans le meilleur cas de figure avant de se rendre sur la French Riviera.