OL - Bleues : Renard égale Soubeyrand au nombre de capitanats

Wendie Renard lors d’Angleterre – France (Photo by Darren Staples / AFP)

Ayant franchi la barre des 300 avec l’OL cette saison, Wendie Renard a passé une étape de plus avec les Bleues. Contre l’Angleterre, elle a porté le brassard pour la 84e fois, égalant ainsi Sandrine Soubeyrand.

C’est une victoire de prestige que se sont offertes les joueuses de l’équipe de France féminine vendredi. En Angleterre, les Bleues ont arraché la victoire 2-1 à St James' Park et se sont envolées en tête de leur groupe pour les éliminatoires de l’Euro 2025. Pour l’occasion, Wendie Renard a encore livré un match solide, étant présente dans les airs et ayant bien contenu Russo pendant l’ensemble de la rencontre. À l’occasion de ce choc, la défenseuse de l’OL a encore marqué un peu plus son nom dans l’histoire de la sélection. En menant le onze français sur la pelouse de Newcastle, Wendie Renard a porté pour la 84e fois le brassard de capitaine. Ce chiffre lui permet d’égaler Sandrine Soubeyrand, désormais coach du Paris FC.

"Je ne prendrai aucun risque avec ma tête"

Après la barre des 300 capitanats avec l’OL, Wendie Renard devrait prendre seule la tête dès mardi à Geoffroy-Guichard contre ces mêmes Anglaises. À moins qu’elle ne soit préservée par le staff médical français. Comme lors de son retour en Bleues il y a quelques semaines, la Lyonnaise a encore fini sonnée dans cette rencontre.

Ayant reçu un ballon en plein visage, elle s’est écroulée sur la pelouse. "Sur le coup, j'ai été un peu sonnée, mais après, j'ai pris mon temps. On a fait les tests de commotion avec le docteur, ça a été. J'étais assez lucide à mon retour sur le terrain. Il faut rester vigilant parce que même si à chaud tout va bien, ça peut parfois être différent dans les 24 ou 48 heures qui suivent. Mais je suis bien entourée, encadrée, je me connais parfaitement. C'est la tête, je ne prendrai pas de risque. Mais tout va bien." Plus de peur que de mal, mais quand même.