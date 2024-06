Bleus : Barcola "remercie l’OL" de l’avoir lancé

Présent dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024, Bradley Barcola a connu une ascension express en un an et demi. Malgré les tensions de ces derniers mois, l’attaquant remercie l’OL de lui avoir donné l’opportunité de débuter au haut niveau.

Après la tension, place à l’apaisement. Entre Bradley Barcola et l’OL, les choses ne sont pas aussi simples que pourraient l’avoir laissé penser ses débuts professionnels et surtout sa seconde partie de saison dernière. Vraie révélation lyonnaise avec Rayan Cherki, l’ailier était censé incarner l’avenir du club lyonnais et gagner en maturité, notamment aux côtés d’Alexandre Lacazette. C’était sans compter un changement d’agent, une offre faramineuse du PSG pour l’OL comme pour le joueur et un départ en fin de mercato estival. La pilule n’est pas passée chez les supporters et la finale de la Coupe de France l’a une nouvelle fois prouvé.

Pas le temps des regrets

Estimant que Barcola avait fait preuve d’une certaine ingratitude envers son club formateur, à l’image de sa célébration sur l’un des buts parisiens au Parc des Princes en championnat, les Lyonnais sont assez remontés. D’ordinaire fiers de voir l’un des leurs sélectionné en équipe de France, même sous un autre maillot, la participation de Barcola à l’Euro 2024 n'a pas eu de vrai écho entre Rhône et Saône. Présent samedi en conférence, le Parisien a souhaité calmer un peu les choses. "Tout est allé plutôt vite. J'ai toujours fait du mieux possible pour jouer au haut niveau. Avec Lyon, c'était très bien, je remercie vraiment Lyon, j'ai été formé là-bas et j'ai eu mes premières minutes. À Paris, j'ai réussi à avoir cette place. Je suis vraiment content de ce qui m’arrive", a-t-il avoué sans regrets. L’histoire aurait pu être belle, elle s’est malheureusement retrouvée rompue.