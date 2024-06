Le top de l'OL : Lacazette, Gone un jour, Gone toujours

Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Cette saison encore, Alexandre Lacazette a marqué des buts et les esprits. Le capitaine de l’OL est l’un des meilleurs joueurs de cet exercice, alors que son avenir reste incertain.

Alexandre Lacazette

On dit souvent que l’on est plus facilement trahi par ceux qui nous sont chers. Ces derniers mois à l’OL, l’épisode Bradley Barcola a montré à quel point les supporters pouvaient avoir la rancune tenace et cela peut se comprendre. Seulement, dans un football toujours plus tourné vers le business, il reste encore quelques romantiques et Alexandre Lacazette est de ceux-là. En revenant dans son club formateur il y a deux ans, il avait déjà écrit un peu plus sa légende. Encore fallait-il le prouver sur le terrain que ce retour n’était pas une fausse bonne idée. Vingt-quatre mois plus tard, la réponse est clairement non. Après avoir porté la formation lyonnaise sur son dos la saison dernière, Lacazette a réussi ce sur quoi il avait échoué douze mois plus tôt : permettre à l’OL de retrouver l’Europe.

Ce sera chose faite la saison prochaine, reste à savoir si ce sera avec le capitaine ou non… Mais à l’heure où son avenir est incertain et qu’un contrat mirobolant pourrait lui faire tourner la tête, personne ne lui en voudra. Ou alors de ne pas avoir fait le choix du cœur une fois de plus pour aller chercher Fleury Di Nallo comme meilleur buteur de l’histoire du club et d’être une légende avec un grand L. Qu’importe la décision estivale, Alexandre Lacazette aura encore régné en maitre dans la surface de réparation avec un nouvel exercice au-dessus des 20 buts toutes compétitions confondues.

Il y a forcément eu des bas dans cette saison à l’image de sa disette qui a duré dans la première partie de saison et de cette remise en cause du leadership du gamin de Mermoz. Et pourtant, au moment de faire les comptes, Alexandre Lacazette reste encore et toujours la menace numéro 1 à l’OL. Sans tout un collectif ayant bu les paroles de Pierre Sage, le club lyonnais ne se serait pas maintenu et ne serait pas européen la saison prochaine. Mais sans Lacazette, il ne serait aussi rien du tout. Il ne reste plus qu’à espérer que le cœur du capitaine lyonnais sera encore rouge et bleu dans les prochaines heures et jours pour espérer le voir porter en triomphe comme son retour le mérite.

Jake O’Brien

Comme cité au-dessus, c’est avant tout le collectif qui a ramené l’OL sur le droit chemin et permis à certains joueurs de se mettre en évidence. Qui aurait pu parier en août dernier que le défenseur irlandais ferait partie de cette catégorie ? Personne, l’Irlandais n’étant même pas certain de continuer à l’OL à l’approche de la fin du mercato estival. Dans son passage raté, Fabio Grosso a au moins eu le mérite de lancer O’Brien dans le grand bain à Reims début octobre et l’ancien de Palace et Molenbeek n’a ensuite plus bougé.

Précieux sur coup de pied arrêté avec un statut de deuxième meilleur buteur lyonnais cette saison, Jake O’Brien a aussi surpris son monde avec sa vitesse impressionnante malgré sa taille. Vraie révélation de cette saison, le défenseur a malgré tout marqué le coup au moment où l’OL allait mieux. Auteur de fautes d’inattention et tactiques, l’Irlandais reste un joueur à polir et qui peut encore progresser. Ce n’est que sa première saison au haut niveau et le contexte est loin d’avoir été le plus facile à gérer.

Nemanja Matic

Il y aurait pu y avoir Clinton Mata, régulier de la première à la 34e journée de Ligue 1 et très certainement la bonne pioche du mercato estival 2023. Seulement, vous avez préféré mettre en avant le changement de visage observé à partir de février avec l’arrivée de Matic. Cela peut s’entendre et il est clair que le Serbe a fait un énorme bien à la formation lyonnaise. Par son expérience, ses qualités techniques et son leadership naturel, Matic est tout simplement venu combler un manque dans l’effectif. Cela fait plusieurs saisons que c’était le cas dans l’entrejeu de l’OL.

Laurent Blanc a sûrement dû jalouser un peu Pierre Sage après avoir demandé un tel renfort pendant un an. Si sa relative lenteur a été mise en lumière lors de certains matchs (Lens, PSG, Brest), Nemanja Matic a fait l’unanimité en moins de temps qu’il n’a fallu pour le dire. Bien plus libéré personnellement avec la scolarisation de ses enfants, le Serbe a pu donner la pleine mesure de ses qualités. Il ne reste plus qu’à espérer que le coup de moins bien de la fin de saison n’était que la conséquence de ce rythme infernal auquel a habitué l’OL ces derniers mois et non le poids de l’âge (35 ans) qui se fait déjà sentir après seulement six mois. Afin d'éviter de vivre le même épisode qu’avec Lovren…

Peuvent également être cités : Mata, Fofana, Maitland-Niles, Caleta-Car