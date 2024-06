OL : certains joueurs n'ont pas été au top cette saison

Alexandre Lacazette et ses coéquipiers écoutant les Bad Gones après OL – Metz (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans cette saison historique et ô combien difficile à vraiment juger, certains éléments ont trouvé le moyen de passer cet exercice à l’envers. Retrouvez les flops de cette saison 2023-2024 à l’OL.

Avec six mois catastrophiques d’un côté, puis six mois historiques de l’autre, l’OL a connu un exercice qui est finalement un vrai casse-tête à déchiffrer. Certains joueurs, aux abonnés absents lors de la première partie de saison, ont retrouvé du poil de la bête sous Pierre Sage. Et ce sont finalement ceux qui n’ont pas réussi à se fondre dans ce collectif renversant qui en font presque les frais au moment de faire les flops car le choix a été fait de ne pas tenir compte de ceux qui ne sont restés que six mois avant de partir durant l'hiver (Alvero, Moreira...). Même si pour certains, l’attente était bien plus élevée que pour d’autres.

Dejan Lovren

Qu’aurait été sa saison sans cette blessure contractée dès le premier amical contre De Treffers ? Personne ne le saura, mais très clairement, Dejan Lovren n’a jamais réussi à rattraper le wagon, et ce, dès le début de la saison. Déjà sur la pente descendante en fin de saison dernière, à l’image de sa demi-finale de Coupe de France contre le FC Nantes, le Croate n’a pu faire une préparation estivale complète. À 34 ans, c’est forcément contraignant, d’autant plus que le pépin physique qui ne devait être l’affaire que de trois semaines s’est finalement étiré sur trois mois. De retour à la compétition le 8 octobre contre Lorient, il avait réussi à enchaîner avec 12 matchs sur les 14 suivants.

Seulement, la défaite contre Rennes et le renouveau lyonnais qui a suivi ont eu raison de sa place de titulaire, puis tout simplement dans le groupe de l’OL. Attendu comme l’un des leaders du vestiaire, Dejan Lovren a réussi à mettre son ego de côté et c’est tout à son honneur sur ce point-là. Mais voir un élément parmi les plus hauts salaires du club être devant sa télévision ou sur le banc depuis le 4 février dernier et ne pas jouer une seule minute n’était pas forcément le projet envisagé au moment de sa signature.

Paul Akouokou

Difficile de vraiment lui jeter la pierre. Même lui ne devait pas savoir ce qui lui était tombé dessus au moment de prendre la direction de Lyon à la fin août 2023. Remplaçant au Betis Séville, il a vu l’OL poser trois millions d’euros pour l’attirer entre Rhône et Saône. Une manière pour la direction lyonnaise de faire plaisir à Laurent Blanc en quête d’un numéro 6. Ce renfort de complaisance, personne n’en attendait quelque chose et la saison n’a pas donné son lot de bonnes surprises avec Paul Akouokou.

Seulement neuf matchs joués pour 318 minutes et des supporters qui n’en attendaient rien. Sur ce point-là, ils n’ont pas été déçus. Mais l’Ivoirien a été le symbole de ce mercato estival petit bras et surtout sans vraies lignes directrices avec une organisation institutionnelle bancale. Akouokou est certes une victime du système, mais ce qui a pu être vu sur le terrain et davantage à l’entraînement ne relève que peu de ses qualités. Très certainement pas au niveau d'un club comme l’OL.

Gift Orban

L’échantillon n’est que sur six mois et il est finalement difficile de tirer un réel avis sur l’attaquant nigérian. Toutefois, à l’heure où l’avenir d’Alexandre Lacazette est plus que jamais en suspens, Orban n'a pas vraiment marqué des points pour imaginer un avenir moins compliqué que prévu sans le capitaine de l’OL. Pourtant, en débarquant durant l’hiver, l’ancien de La Gantoise avait de grosses ambitions. Sans parler de pousser Lacazette sur le banc, Orban se voyait comme une vraie alternative ou tout simplement un complément dans un système à deux attaquants.

Il n’en fut rien malgré un premier but assez rapide intervenu en Coupe de France contre Lille. Il avait ouvert le score d’un long raid et montré certaines qualités en l’absence du numéro. Seulement, cela n’a pas été suivi de performances similaires et le déplacement à Metz et une grossière erreur conjuguée à une sortie dès la pause lui ont coupé l’herbe sous le pied. Approximatif techniquement, son profil de joueur prenant la profondeur ne semble pas coller avec l’ADN OL. Toujours souriant et plein de bonne humeur, Gift Orban a déçu, mais le peuple lyonnais espère que l’été lui fera le plus grand bien.

Peuvent être cités également : Cherki, Nuamah, Tolisso, Moreira, Alvero