Maxence Caqueret célèbre son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Toujours très présent sur le marché français, le Bayer Leverkusen, récent champion d'Allemagne, s'intéresserait à Maxence Caqueret.

Lui aussi fait partie de ces Lyonnais qui pourrait quitter le cocon. Auteur d'une première partie de saison en deçà de ses capacités, comme le reste de l'équipe, Maxence Caqueret a été transformé par l'arrivée de Nemanja Matic. Avec le Serbe à ses côtés, l'ancien international Espoirs français a semblé plus libéré. Des performances globalement en hausse qui lui valent d'être ciblé par quelques écuries européennes dont, selon le Parisien, par le Bayer Leverkusen.

Le média francilien rapporte que le finaliste de la Ligue Europa et le dernier champion d'Allemagne aurait pris des renseignements sur la situation du natif de Vénissieux. Ce dernier est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2027, et le club le valoriserait autour des 20 millions d'euros.

Il a joué tous les matchs cette saison

Pour l'heure, les grandes manœuvres n'auraient pas débuté, mais l'été sera long, et Caqueret n'a jamais vraiment caché qu'il songeait à relever un nouveau défi. Titulaire indiscutable dans l'entrejeu, il a tout simplement entamé toutes les affiches de la formation rhodanienne lors de cet exercice, soit 40 titularisations, Ligue 1 et Coupe de France confondues. Restera d'ailleurs, s'il devait s'en aller, cette frustration de ne pas avoir soulevé de trophée ici.

Comme Alexandre Lacazette, Anthony Lopes, Rayan Cherki et potentiellement Corentin Tolisso, ce pur produit du centre de formation pourrait découvrir un autre cadre lors de ce mercato estival. Dans sa carrière, il a disputé 170 matchs avec l'OL, jouant notamment le "Final 4" de la Ligue des champions en 2020. A 24 ans, il écoutera les offres qui lui seront soumises dans les mois à venir, et il n'est pas certain qu'il soit dans le groupe qui entamera la préparation de la saison 2024-2025, celle du retour en Europe, qu'il aura tout de même aidé à retrouver.