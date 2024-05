OL - Mercato : Lopes reste énigmatique sur son avenir

Anthony Lopes ému au moment de se présenter devant les virages après OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un match rocambolesque une fois de plus, l’OL a accroché son ticket pour l’Europe la saison prochaine. Anthony Lopes a laissé planer le mystère sur sa présence dans deux mois.

La victoire de l’OL (2-1) et la qualification en Coupe d’Europe n’y ont rien changé. Il faudra encore s’armer de patience pour savoir de quoi sera fait le futur d’Anthony Lopes. Pourtant, les festivités d’après-match ont clairement donné une impression d’adieux aux quatre coins du Parc OL. Et ce ne sont pas les chaudes larmes coulant sur le visage du portier lyonnais qui vont donner un sentiment différent. Cependant, le dossier reste encore un mystère et ce n’est pas le gardien qui y apportera des éléments nouveaux. Forcément interrogé sur son avenir, Lopes a préféré botter en touche malgré les hommages reçus dimanche soir. "Je ne sais pas. J’ai un contrat avec l’OL jusqu’en 2025, il y a des choses qui se passeront certainement cet été", a simplement répondu le Portugais chez nos confrères de Prime Video.

"Ma saison n'est pas encore terminée"

À l’image de la posture de Pierre Sage avant la rencontre, Anthony Lopes a fait le choix de ne rien dire. Pourquoi ? Tout simplement parce que "pour l’instant, ma saison n’est pas terminée, il y a encore un match et une Coupe de France à aller chercher pour pouvoir savourer encore plus avec notre peuple." Lui, l’enfant du club, ne pourrait assurément pas rêver de meilleures sorties que de décrocher enfin ce titre qui lui échappe depuis ses débuts en pros. Dans la peau d’un titulaire ? Là encore, le mystère domine entre Rhône et Saône.