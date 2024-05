OL - Pierre Sage : "Important de savourer"

Vainqueur de Strasbourg dimanche (2-1), l'OL a obtenu son billet pour la Ligue Europa. Avant de basculer sur la finale de samedi prochain, Pierre Sage souhaite "savourer" ce résultat inespéré.

Le sport permet parfois de vivre des moments inattendus grâce à des scénarios inenvisageables, même dans notre imagination. Avec l'OL, cela a tendance à arriver de plus en plus souvent, même lorsqu'on s'attend à un match plus classique. Après Clermont le week-end précédent (0-1), il n'a pas livré une rencontre particulièrement prolifique face à Strasbourg (2-1), mais la dramaturgie a malgré tout atteint son paroxysme. Pierre Sage et son groupe ont seulement pu souffler quand Alexandre Lacazette a transformé le penalty qui a envoyé les Rhodaniens à la 6e place, et donc en Ligue Europa (90e+6).

Après cette folle remontée au classement, Corentin Tolisso et ses coéquipiers pouvaient admirer le spectacle prévu à l'issue de la partie et faire redescendre un peu le palpitant. L'entraîneur, qui prolongera bientôt son contrat, était déjà plongé dans la suite, le choc contre Paris samedi prochain. "Je pensais déjà à la finale, à l'effectif, je me posais des questions. Je me suis dit que j'étais fou car il y avait le feu d'artifice et je pensais à un autre match (rire). C'est important de savourer. Lundi, on va se reposer, il le faut avant de bien préparer cette confrontation. On s'est rendu compte que les joueurs n'ayant pas joué la semaine passée manquaient un peu de rythme, donc on a payé certains choix stratégiques face à Clermont", a-t-il observé.

De l'enfer au paradis en six mois

Invité à revenir sur ses six premiers mois hors du commun à la tête de l'Olympique lyonnais, Pierre Sage a fait le lien avec les employés qui ont traversé, comme le reste du club, la période sombre du début d'exercice. "C'était très difficile. Lorsque je croisais les salariés dans les bureaux, certains pensaient perdre leur job, a-t-il confié. On comprenait l'impact que le sportif avait sur la structure. Quand on les voit avec le sourire maintenant, on se dit tant mieux et que le football te fait passer par des sentiments opposés, mais l'important, c'est que ça finisse bien."

Désormais, Maxence Caqueret et ses partenaires vont s'atteler à faire de cette "saison historique", quelque chose d'encore plus grand en tentant de soulever un trophée. "On ne sera pas plus sereins (après la 6e place) car un titre reste un titre, et tout le monde veut nourrir son palmarès. On ne s'est pas qualifiés en finale pour la jouer, mais pour la gagner, a clamé le coach. Notre institution a une histoire avec cette compétition et on va essayer de la poursuivre."

"J'ai senti autour de l'équipe une plus grande attente"

Mais avant de rentrer à 100% dans ce choc contre Paris, le Jurassien a tenu à rappeler d'où venait son groupe. Pour lui, hors de question de normaliser la performance réalisée sur le dernier semestre. "Lorsqu'on gagne beaucoup, on s'y habitue, même si on est toujours très heureux. Mais à l'inverse, quand on ne s'est pas qualifié en Europe depuis longtemps, qu'on vit un moment délicat, on savoure les choses simples. Peut-être qu'on montera en exigence au fil du temps. J'ai quand même senti autour de l'équipe et de l'OL une plus grande attente, à l'image du maintien presque banalisé. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ces travers-là car ça enlève la valeur de l'effort et du travail", a-t-il constaté.

Enfin, Pierre Sage a terminé en ayant un mot pour Anthony Lopes. Très ému après le match, le gardien a potentiellement disputé sa dernière affiche à Décines, voire la dernière avec l'Olympique lyonnais. "J'ai beaucoup de considération pour le joueur et l'homme. Les heures à venir vont être difficiles pour lui, mais on va l'aider, a affirmé son entraîneur. Il fait partie du groupe et il peut compter sur nous."