OL : "Bien sûr qu'il reste", annonce Textor au sujet de Sage

Pierre Sage, entraîneur de l’OL (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

John Textor, a annoncé à l'issue de la victoire de l'OL contre Strasbourg (2-1) que Pierre Sage allait rester à son poste la saison prochaine.

En conférence de presse, Pierre Sage a gardé son flegme légendaire. Il a bien glissé un mot pour l’anniversaire de sa femme, venue de Nice pour l’occasion, mais l’entraîneur de l’OL a rapidement concédé "penser déjà à la finale de la Coupe de France". Il laisse les effusions de joie à ses joueurs et à tout un stade après la victoire contre Strasbourg (2-1), planifiant déjà la semaine de préparation qui arrive.

On ne refera pas le coach lyonnais qui veut que cette saison historique le devienne avec "un grand H" samedi prochain à Lille. Cela renforcerait encore un peu plus son dossier déjà imposant auprès des yeux de John Textor. Présent en France depuis plus d’une semaine, le propriétaire américain a pu s’entretenir avec Pierre Sage en marge de ce rendez-vous de la 34e journée, mais il n’a pas été question de l’avenir du coach comme ce dernier l’avait expliqué vendredi.

Textor : "Nous n'avons pas pensé à autre chose"

Toutefois, le futur de Pierre Sage va bien s’écrire entre Rhône et Saône pendant encore quelques mois et années. Si aucune officialisation n’interviendra avant la finale de la Coupe de France, Textor a affirmé que personne "n’avait pensé à autre chose. La logique veut que Pierre Sage reste. Bien sûr qu’il reste, ça fait longtemps qu’il reste. Lui-même le sait depuis des semaines, il l'a déjà évoqué respectueusement en parlant de son diplôme." Ne manquant pas de saluer tout le bien que l’entraîneur de 45 ans a pu faire dans le club depuis son arrivée, John Textor se projette déjà vers la saison prochaine avec "cette Coupe d’Europe qui est quelque chose de fantastique". En attendant de connaitre un peu mieux l’avenir de certains joueurs, celui de Pierre Sage sera bien dans la capitale des Gaules. Il ne reste désormais plus qu’à attendre l’officialisation qui pourrait se faire avec un trophée autour du bras le 26 mai prochain.