OL - Lacazette : "Personne ne l’avait fait mais on l’a fait"

Auteur d’un doublé contre Strasbourg, Alexandre Lacazette a encore joué les sauveurs pour l’OL ce dimanche soir. Sixième de la Ligue 1, le club lyonnais a renversé une situation vouée à l’échec.

Alexandre Lacazette, comment qualifiez-vous cette saison ?

Lacazette : Incroyable, vraiment incroyable. On était très, très bas et au final, on arrive à se qualifier pour l’Europe avec un match encore à rebondissements. C’est réellement une saison incroyable.

Qu’est-ce que vous ressentez au moment de tirer le penalty ?

Je sais que je vais marquer. Autant j’ai eu des penaltys sur lesquels j’ai senti une grosse pression, autant celui-ci, je savais que j’allais marquer. Il y a des jours comme ça où on sent les choses.

Vous trouvez encore le moyen de vous faire peur malgré tout…

Totalement, on a le match en mains, on se relâche, ils ont un penalty pour mener et au final, poteau donc ça réveille tout le monde. On arrive à marquer derrière, donc qu’une chose à dire, bravo à tout le monde pour cette victoire (2-1).

Qu’est-ce que vous retenez de cette saison pas comme les autres ?

Il y a beaucoup de choses à retenir, mais au final, on a réussi à être solidaires, à y croire jusqu’au bout, à ne jamais rien lâcher et à l’image de ce soir, ça résume notre saison.

"Les supporters ont leur responsabilité dans ce succès final"

La communion avec les supporters après le match, c’est aussi leur victoire à eux ?

Ils ont une part de responsabilité dans ce succès parce que notre début de saison est catastrophique. On comprenait leurs réactions, même si on voulait qu’ils nous soutiennent. C’est ce qu’ils ont fait toute la saison, même avec des déceptions. Ils ont été présents même à l’extérieur, toujours là même dans des prestations médiocres et ce soir est le résultat du travail de tout le monde. Tant au niveau du club, des employés, des supporters, tout le monde.

Comment expliquez-vous que vous avez réussi à aussi bien renverser la tendance ?

Nos objectifs ont été à chaque fois à notre portée et c’est sur ce point que le coach a été bon. Il nous a parlé de maintien plutôt que d’Europe quand on était tout en bas. On s’est fixé des objectifs auxquels on croyait et bravo à tout le monde.

À quelle place situez-vous cette saison dans votre carrière ?

Parmi les top 3 facilement pour ne pas dire top 1. Elle n’est pas encore finie, mais ce que je vis déjà là est incroyable. Pourquoi si haut ? Parce que personne ne l’a fait dans l’histoire et on l’a fait. Nos supporters ne se sont pas retournés contre nous. Les joueurs n’ont pas lâché. On a changé pas mal de fois de coachs, on nous a beaucoup critiqués et décriés et finalement, le football a gagné.