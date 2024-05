Sage a eu une discussion avec Lopes avant OL - Strasbourg

Anthony Lopes à l’échauffement avant OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Annoncé sur le départ, Anthony Lopes n’a pourtant rien communiqué, comme l’OL. Pierre Sage a malgré tout tenu à rencontrer son gardien dans cette période pour le moins bizarre.

Un 489e et dernier match ? Il semblerait que ce soit la tendance concernant Anthony Lopes et son avenir à l’OL. Malgré encore un an de contrat avec son club formateur, le gardien pourrait plier bagage face à l’arrivée hivernale de Lucas Perri. Le Brésilien bénéficierait d'un statut de titulaire pour la saison prochaine. Toutefois, alors que des hommages sont attendus dans les virages dimanche soir contre Strasbourg, ni le joueur, ni le club n’ont communiqué sur cette situation qui reste dans le flou.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pierre Sage a admis que "la situation est particulière" pour Lopes. Néanmoins, il ne fallait pas compter sur le coach lyonnais pour faire de grandes révélations sur ce dossier. La préparation de Strasbourg est la priorité de l’OL, mais Sage a malgré tout tenu à "rencontrer Anthony (Lopes) jeudi".

"Il reste un joueur sous contrat pour encore un an"

Pour quelles raisons ? Simplement faire un point avec son portier et notamment lui assurer qu’il n’y "aura pas de traitement particulier par rapport à cette information qui serait sortie initialement." Pourquoi ? Parce que les rumeurs de départs qui sont annoncées "n’ont pas eu de confirmation et qu’il est encore sous contrat la saison prochaine. Je le considère comme un joueur de l’effectif à part entière."

Titulaire dimanche contre Strasbourg, Anthony Lopes pourrait vivre son dernier match en Ligue 1, mais pas forcément son dernier avec l’OL. Il reste la finale de la Coupe de France, mais, là encore, Pierre Sage est resté sur sa ligne de conduite. Pas d’annonce prématurée, même si "c’est difficile pour eux d’attendre d’avoir une position sécurisante."