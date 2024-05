Mercato : Mangala "espère" que l'OL va lever son option

Arrivé durant l’hiver, Orel Mangala a été freiné par les blessures. Toutefois, le milieu de terrain espère que l’OL va lever son option d’achat en vue de la saison prochaine.

Il n’avait encore jamais joué 90 minutes depuis son arrivée à l’OL en janvier dernier. Orel Mangala a dû attendre la 33e journée de Ligue 1 et un déplacement à Clermont pour pouvoir jouer un match en intégralité. Il a réussi à y ajouter un but et pas des moindres puisqu’il a permis à l’OL de prendre les trois points et de se mettre en bonne position pour jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine. En plus de faire du bien à son club, ce but a permis à Mangala de prendre un peu plus confiance, après avoir enchaîné quelques pépins physiques ces dernières semaines. "Personnellement, j’ai eu des petits pépins physiques qui ont fait que je n’ai pas pu enchaîner tout le temps comme je le voulais. Je suis quand même content de la confiance qu’on m’accorde, je me sens très bien."

Une option d'achat à un peu plus de 17M€

Recruté en même temps que Saïd Benrahma dans les dernières heures du mercato hivernal, Orel Mangala n’a pas réussi à s’imposer comme il l’espérait malgré des débuts prometteurs. L’OL ayant dépensé déjà 11,7M€ dans le prêt payant cet hiver, le club lyonnais dispose encore d’une option d’achat de 17,5 millions d’euros avec des bonus s’élevant à 3,5 millions d’euros. Les dirigeants la lèveront-ils pour un joueur qui a disputé 572 minutes en quatre mois ? Orel Mangala "l’espère" après un bilan collectif plutôt bon et cette "très belle remontée qui nous permet de croire à l’Europe".