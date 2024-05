OL - PSG : des places annulées, le club en remet en vente

Face à des reventes illégales de places, l’OL a décidé d’annuler certaines places pour les remettre en vente auprès des abonnés et des sympathisants.

Le club avait pourtant bien mis en garde au moment de mettre en vente les 15 000 places pour la finale de la Coupe de France. Les supporters à la recherche de billets pour OL - PSG se devaient de suivre le circuit officiel pour obtenir les précieux sésames et ne pas faire dans l’achat illégal. Toutefois, cette première finale depuis 2012 attise les convoitises et les ventes en dehors du circuit ont bien été au rendez-vous. Ayant eu la possibilité de tracer ces reventes, le club a décidé d’annuler toutes ces fameuses places et donc de les remettre à la vente pour les abonnés et autres sympathisants qui n’avaient pas réussi à avoir de billets pour la première salve.

Il est donc possible pour les supporters de l’OL de s’offrir une virée dans le nord de la France en dernière minute. Des places à 75€ et 25€ sont disponibles sur la billetterie du club. Ce dernier, contacté par notre rédaction, rappelle une fois de plus aux intéressés de bien rester sur le circuit officiel, car des places continueront à être annulées d'ici au 25 mai si cette revente est illégale. Le message est passé.