En raison d’un nombre limité de places pour la finale de Coupe de France, l’OL a dû restreindre l’accès à la vente. Cette dernière sera dans un premier temps réservée aux abonnés 2023-2024.

Avec un stade de 50 000 places pour la finale de la Coupe de France et plus de 20 000 abonnés à Décines cette saison, il fallait s’y attendre. La demande allait être bien plus importante que l’offre. C’est désormais officiel, le nombre de déçus sera forcément conséquent. Ce vendredi, l’OL a annoncé l’ouverture de la billetterie pour la finale contre le PSG pour le mardi 30 avril à partir de 10h. Seulement, cette vente sera dans un premier temps réservée aux abonnés de la saison 2023-2024 et non au grand public. Avec environ 15 000 places allouées au stade Pierre Mauroy le 25 mai prochain, tous les supporters lyonnais ne pourront pas être du voyage.

Le grand public va devoir passer au plan B

Face à l’engouement des dernières semaines et même depuis le début de la saison, il est quasiment acquis que tous les sièges dont disposera le club lyonnais à Lille trouveront rapidement preneur dans les prochains jours, ce qui laissera peu d'opportunité au grand public. Les abonnés pourront prendre une place maximum en ce qui concerne les membres du Kop Virage Nord et Lyon 1950 et jusqu’à deux pour les autres abonnés qui choisiront des places numérotées et non un placement libre. Pour retrouver toutes les informations concernant cette billetterie pour OL - PSG, cliquez sur ce lien.