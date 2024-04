Les 55 000 spectateurs atteints pour OL - Monaco ?

Après avoir attiré un peu plus de 53 000 personnes contre Brest, les joueurs de l’OL pourraient bien évoluer dans un Parc OL comble contre Monaco. La barre des 55 000 est visée alors que l’engouement ne cesse de grimper au fil des jours.

La défaite au Parc des Princes (4-1) n’a pas remis en cause l’engouement des supporters lyonnais cette saison. Pour l’avant-dernier rendez-vous de l’exercice au Parc OL, le public devrait une nouvelle fois répondre présent. Après avoir passé la barre des 47 000 puis des 48 000 ces dernières heures, un pic d’achat se fait ressentir du côté de Décines et il y aura peut-être bien un stade comble dimanche en début de soirée pour la venue de l’AS Monaco (19h). Le Parc OL ne sera pas à guichets fermés, mais face à l’engouement de plus en plus fort ces dernières heures, l’ambition est bien là dans l’environnement lyonnais de pouvoir atteindre la barre de 55 ou 56 000 spectateurs.

Des surprises à venir pour les supporters

Lors de la dernière rencontre à domicile contre Brest, les ventes de places avaient connu un vrai coup de boost. Plus l’heure de la rencontre approchait, plus le stade se remplissait. Dimanche, l’objectif de battre les 53 898 spectateurs présents pour la 29e journée est loin d’être une utopie. Le club compte d’ailleurs sur cette soirée spéciale supporters pour finir de convaincre les derniers indécis. De nombreuses surprises sont à prévoir. Toutefois, le secret est pour le moment bien gardé dans les bureaux de Décines. En tout cas, une chose est sûre : les fans de l’OL seront mis à l’honneur. Avec l’affluence attendue, les joueurs de Pierre Sage devront eux se mettre au diapason contre Monaco.