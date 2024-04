Soirée spéciale "supporters" pour OL - Monaco

À l’occasion de la réception de Monaco le dimanche 28 avril (19h), l’OL a décidé de mettre à l’honneur ses supporters. Les joueurs porteront un maillot avec un flocage spécial tandis qu’un mur des abonnés fera son apparition sur le parvis du Parc OL.

À un mois de la finale de la Coupe de France, l’OL a décidé de mettre à l’honneur ses supporters afin de faire monter un peu plus la température avant le rendez-vous à Lille. Pour la 31e journée de Ligue 1, les joueurs de Pierre Sage reçoivent l’AS Monaco et c’est une soirée qui sera placée sous les signes de la ferveur populaire qui peut régner depuis le début de la saison. Le club rhodanien avait teasé un peu cette soirée de festivités le 28 avril prochain (19h) mais a donné un peu plus de précisions ce vendredi. Il maintient encore un peu le suspense sur la totalité des surprises prévues, mais une chose est sûre, les joueurs de l’OL arboreront un maillot spécial. Ce dernier mettra à l’honneur les supporters grâce à un flocage spécial.

Déjà 42 000 spectateurs présents pour le match

À côté de ça, l’OL remerciera les 22 000 supporters les plus fidèles avec un mur des abonnés qui prendra place sur l’Allée des Lumières devant le Parc OL. Avec pour toile de fond 'Votre passion, notre fierté', "le mur affichera le nom des supporters, entreprises, clubs et partenaires abonnés au cours de la saison 23/24", peut-on lire dans le communiqué du club. À un mois de la finale de la Coupe de France et dans la course à l’Europe, l’OL veut plus que jamais compter sur ses supporters. Pour le moment, 42 000 spectateurs ont déjà pris leurs places pour ce rendez-vous de la 31e journée contre Monaco.