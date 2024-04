Lacazette de retour à deux jours de PSG - OL

Touché contre Brest et absent depuis à l’entraînement, Alexandre Lacazette a participé à la séance collective ce vendredi. Une bonne nouvelle avant PSG - OL, dimanche (21h).

C’est une nouvelle qui donne forcément le sourire. Ce vendredi matin, il y avait un visage que tout le monde espérait voir : celui d’Alexandre Lacazette. Touché sur le haut du corps après la sortie kamikaze de Marco Bizot dimanche dernier, l’attaquant de l’OL avait ressenti des douleurs les jours suivants et avait été ménagé par le staff lyonnais. L’objectif était forcément de revenir à 100% et d’être disponible pour le déplacement à Paris dimanche (21h). En prenant part à la séance collective à deux jours de ce PSG - OL, les signaux sont plus que positifs, même s’il faudra forcément attendre jusqu’au départ pour la capitale pour en être sûr.

Travail individuel pour Benrahma avant d'intégrer la séance

Cela reste forcément une bonne nouvelle pour Pierre Sage, tant Lacazette est indispensable dans cette équipe lyonnaise. Même en étant privé de ballon pendant plus d’une heure contre Brest, le numéro 10 avait trouvé le moyen de se montrer décisif en redonnant espoir aux Lyonnais avec le but du 3-2 avant de provoquer le penalty en toute fin de match. Une faute qu’il avait payée de sa personne en sortant sur civière, mais finalement, tout semble rentré dans l’ordre. À noter que Saïd Benrahma a fait un long travail de préparation physique avec Loïc Abenzoar avant de revenir avec ses coéquipiers tandis que Nicolas Tagliafico, suspendu au Parc, n’était pas présent.