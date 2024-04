Un derby pour la réserve… le programme de l’OL Académie

Ce week-end, trois équipes sont sur le pont au sein de l’OL Académie. Entre le derby contre Lyon-La Duchère ou un titre qui tente les bras aux U19 féminines, zoom sur les rencontres.

C’est décidément un week-end durant lequel les rencontres entre l’OL et le PSG sont à l’honneur. Samedi, les joueuses de Sonia Bompastor accueillent le club parisien pour les demi-finales de la Ligue des champions. Vingt-quatre heures plus tard, c’est au tour des joueurs de Pierre Sage qui auront pris la direction du Parc des Princes pour la 30e journée de Ligue 1.

Entre-temps, les U19 féminines croiseront également le fer contre leurs homologues parisiennes à l’occasion de la 8e journée de la phase Élite. Le match se tiendra du côté du centre d’entraînement de Poissy et ne sera pas sans enjeux pour les Fenottes. Avec trois points d’avance sur leurs adversaires à trois journées de la fin, les coéquipières d’Alice Marques ont l’occasion de s’envoler vers le titre en cas de victoire. La victoire ou rien, voilà la mission des jeunes Lyonnaises.

Des réserves sans véritables enjeux

Elles seront les seules équipes de "jeunes" sur le pont ce week-end puisque les U19 font relâche avant leur choc contre Strasbourg le 28 avril tout comme les U17. Les deux autres rencontres concerneront les équipes réserves de l’OL, avec celle de Gueïda Fofana pour commencer. Ayant assuré son maintien en National 3 le week-end dernier, la formation lyonnaise reçoit le voisin de Lyon-La Duchère avec un peu moins de pression, samedi (18h). L’objectif est désormais de finir la saison le mieux et le plus haut possible. Cinquième, l’OL accuse cinq points de retard sur l’ASSE, quatrième. Mais dans les rétroviseurs, seulement quatre points séparent les coéquipiers de Sekou Lega à Espaly, neuvième.

L’enjeu est certes faible avant ce derby rhodanien, mais cela viendrait valider une saison plus que correcte. Enfin, pour finir, la réserve féminine reçoit à Meyzieu le Nîmes Olympique dimanche à 15h. Les joueuses d’Antoine Capinielli continuent leur bonhomme de chemin avec leur 4e place, mais peuvent profiter du week-end pour recoller à Grenoble. Les Isérois sont en déplacement à Toulouse, leader de la poule, de quoi relancer l’intérêt des cinq derniers matchs de la saison côté lyonnais.