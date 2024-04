PSG - OL : choc entre les deux locomotives de 2024 en Ligue 1

Bradley Barcola (PSG) et Anthony Lopes (OL) (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Le PSG et l’OL sont les équipes ayant cumulé le plus de points depuis le début de l'année 2024. Les deux formations s’affrontent dimanche (21h) lors de la 30e journée de Ligue 1.

Le choc de cette 30e journée de Ligue 1 entre l’OL et le PSG s’annonce palpitant. Les deux équipes sont celles qui ont pris le plus grand nombre de points depuis le début de l’année 2024. Seulement, l'une a profité de ses 23 points (avec un match en moins) sur ce début d'année civile pour conforter sa première place du championnat. Avec 25 points, les Lyonnais ont surtout fait fructifier cette cargaison de points pour sortir de la zone, remonter au classement, assurer son maintien et désormais viser l'Europe.

Les hommes de Pierre Sage sont parvenus à répondre aux ambitions du coach en atteignant la 7e place du tableau de Ligue 1. De condamné à la Ligue 2, l'OL a dorénavant la possibilité de participer à une compétition européenne la saison prochaine. Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette sont sur une série de six matchs consécutifs sans défaite ainsi que cinq succès de suite à l'extérieur. Ils tenteront de poursuivre cette forme positive dimanche (21h), face au PSG, invaincu depuis 23 matchs.

23 points pour les Parisiens, 25 pour les Lyonnais

Au Parc des Princes, la formation lyonnaise voudra faire un gros coup dans la course à l'Europe, mais aussi laver l'affront du match aller en septembre dernier. Les hommes de Luis Enrique avaient infligé une lourde défaite (4-1) au club rhodanien qui était totalement absent dans cette rencontre. Ils entamaient sans le savoir le début d’un terrible naufrage qui allait durer des mois. Depuis, les Lyonnais sont remontés à la surface et envoient un nouveau message à ses détracteurs. Celui d’une équipe redevenue compétitive, qui est en capacité de faire mettre un genou à terre, peu importe l’adversaire ou la minute du match. La victoire contre Brest (4-3) dimanche dernier en a été le parfait exemple.