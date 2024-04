Pierre Sage sur le banc (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Pendant que son avenir est encore débattu en coulisses, Pierre Sage poursuit avec brio son apprentissage du haut niveau. Avec la victoire contre Brest, l’entraîneur a remporté 11 de ses 17 matchs de Ligue 1 avec l’OL.

Une explosion de joie. Sur le penalty transformé par Ainsley Maitland-Niles à la 106e minute, tout le banc de l’OL a laissé éclater son soulagement et sa joie. Revenue de nulle part dans cette rencontre contre Brest, la formation lyonnaise a inversé la tendance pour s’imposer et profiter de l’opportunité qui lui avait été offerte de remonter à la 7e place.

Pourtant, à côté de ça, Pierre Sage a paru bien plus en contrôle de ses émotions qu’ont pu l’être ses adjoints Damien Della Santa ou Jamal Alioui. La posture de son rôle et le caractère du personnage jouent forcément, mais l’entraîneur lyonnais n’a pas manqué d’exprimer "toute sa fierté" envers ses joueurs et le mental dont ils ont fait preuve.

Un parcours qui compte pour séduire sa direction ?

À l’heure où la question du futur de Pierre Sage est toujours en réflexion, le natif de Lons-le-Saunier continue lui de mettre toutes les chances de son côté. Il faudra certainement attendre la fin de la saison pour avoir une décision définitive dans ce dossier, mais force est de constater que Sage vit un apprentissage du haut niveau en accéléré et surtout plus que réussi. En poste depuis le 30 novembre 2023, celui qui va passer son BEPF en accéléré cet été affiche près de 65% de victoires en Ligue 1 avec l’OL (11/17).

Il est tout simplement l’entraîneur lyonnais qui affiche le meilleur pourcentage même si l’échantillon reste encore faible par rapport à certains de ses prédécesseurs comme Gérard Houllier (49 victoires sur 76 matchs). Mais qui aurait pu penser que le salut de tout un club viendrait de l’ancien directeur de l’OL Académie ? Personne et c’est un argument de plus pour Pierre Sage au moment de convaincre sa direction pour un futur bien plus long sur le banc.