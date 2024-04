Clément Grenier avec Alexandre Lacazette (OL) à Gerland en 2015 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec 3641 matchs joués au 21e siècle, les joueurs issus de l’OL Académie sont ceux qui ont le plus disputé de rencontres en Ligue 1 avec leur club formateur.

Récemment, Pierre-Alain Frau se questionnait sur la stratégie de l’OL ces dernières années avec cette recherche des compétitions européennes, tout en faisant une place à la formation. Cela a toujours fait partie de l’ADN lyonnais même si, forcément, les dix dernières années ont renforcé ce sentiment. Avec les obligations financières liées au coût de la construction du Parc OL, la stratégie interne a été mise en avant et les réussites comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Anthony Lopes ou encore Maxime Gonalons ont été nombreuses.

Cette saison, les joueurs du cru sont toujours bien présents dans l’effectif de Pierre Sage même s’ils ne sont plus que quatre à être vraiment des titulaires presque indéboulonnables. D’ailleurs, à la différence des années précédentes, aucun joueur de l’Académie n’a fait ses débuts en professionnels cette saison, si l’on ne prend pas en compte le cas Mahamadou Diawara.

Plus de 600 matchs pour Lopes et Lacazette

Avec 73 joueurs passés par le centre de formation et ayant évolué en Ligue 1 au 21e siècle, l’OL reste malgré tout une référence même s’il se fait griller la politesse par Rennes (86 joueurs) et Nantes (78 joueurs). Toutefois, en ce qui concerne les matchs disputés avec leur club formateur, les Gones caracolent bel et bien en tête de ce classement en Ligue 1.

Ils sont d’ailleurs 13 à avoir franchi la barre des 100 rencontres entre Rhône et Saône depuis 23 ans avec comme chef de file Anthony Lopes et ses 373 matchs. Si le PSG a lancé également 73 joueurs au 21e siècle, la confiance donnée aux jeunes est aux antipodes de celle à l’OL. Sur le même échantillon, les joueurs formés à l’Académie ont disputé 3 641 matchs contre seulement 1 544 pour le club parisien.

Equipes dont les joueurs formés au club y cumulent le plus de matchs en Ligue 1 (au 21e siècle) :

Olympique lyonnais : 3641 matchs

Stade Rennais F.C. : 3632 matchs

Montpellier HSC : 3174 matchs

FC Nantes : 3152 matchs

Toulouse FC : 3117 matchs

Girondins de Bordeaux : 2995 matchs

AS Saint-Etienne : 2277 matchs

FC Sochaux-Montbéliard : 2162 matchs

LOSC : 2132 matchs

AJ Auxerre : 2018 matchs