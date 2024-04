OL - Mercato : Anthony Lopes, un avenir incertain

Anthony Lopes à l’échauffement avant OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En fin de contrat au mois de juin 2025, Anthony Lopes est au cœur des discussions concernant son avenir encore incertain. Interrogé à ce sujet, il a esquivé la réponse.

Acteur important dans la victoire face à Nantes (3-1), Anthony Lopes s’est de nouveau illustré dans une affiche spectaculaire remportée par les Rhodaniens face au Stade Brestois (4-3). Désigné homme du match par les supporters de l’OL, le gardien a notamment claqué à deux reprises sur sa barre des tentatives dangereuses des Finistériens, notamment celle de Kamory Doumbia (23 et 41e). La mauvaise entame de deuxième période des hommes de Pierre Sage aurait pu être punie par Martín Satriano dix minutes après la pause, mais le gardien était à nouveau parvenu à arrêter sa frappe.

Il n'a finalement que retardé l'échéance, puisqu'il fut impuissant sur les trois réalisations brestoises en moins de dix minutes (59e, 64e et 67e). On a pu le voir à son sourire au coup de sifflet final, le portier était soulagé et heureux que l'Olympique lyonnais ait pu renverser la situation.

"Il mérite de jouer"

À l’issue de cette confrontation, l'entraîneur de 44 ans avait mis en avant le travail fourni par le natif de Givors. "Il est en train de montrer à tout le monde depuis une dizaine de parties qu'il mérite de jouer. C’est un plaisir de travailler avec lui, il met la barre très haut, ce qui explique ses dernières performances " affirmait Pierre Sage au micro de Prime Vidéo.

Ces succès seront-ils le dernier chapitre du livre d’Anthony Lopes à l’OL ? Le footballeur de 34 ans se rapproche en tout cas doucement de la fin de son histoire avec son club formateur, son contrat courant jusqu’au mois de juin 2025. Une date qui serait susceptible d’être avancée à la fin de cet exercice 2023-2024. "On verra, je vais déjà me concentrer sur la fin de saison, a-t-il répondu chez le diffuseur de la Ligue 1. Je me consacre d'abord aux objectifs de l'équipe, avec l'envie de la ramener dans une compétition européenne. L'été sera long."

Perri pour le succéder ?

Arrivé hiver dernier en provenance de Botafogo, Lucas Perri a été utilisé lors de trois tours en Coupe de France (Lille, Strasbourg et Valenciennes). Auteur notamment d’une très bonne performance face aux Strasbourgeois durant la séance de tirs au but (0-0, 4-3 tab), le Brésilien fait office de concurrent à Lopes sur la deuxième partie de saison. Si l'actuel numéro 1 est amené à s'envoler vers un autre projet, son coéquipier de 26 ans sera voué à prendre sa place dans les cages de l’OL l'an prochain.