OL - Mercato : vers une dernière danse pour Lopes

Anthony Lopes, gardien de l’OL (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Malgré un contrat jusqu’en 2025, Anthony Lopes ne devrait pas rempiler pour une dernière saison. L’OL devrait le libérer pour "services rendus" et un hommage serait en préparation pour le dernier match à domicile.

Une chose est sûre ce mardi (20h45), Anthony Lopes prendra place sur le banc des remplaçants contre Valenciennes. Pierre Sage en a fait indirectement l’annonce, en confirmant que Lucas Perri serait titulaire lors de la demi-finale de Coupe de France. En sera-t-il de même lors d’une potentielle finale le 25 mai prochain ? L’entraîneur de l’OL s’est bien gardé de donner une réponse définitive sur le sujet. D’autant plus que cela pourrait représenter le dernier match en carrière de Lopes avec son club formateur. Le Portugais a certes un contrat qui s’étend jusqu’en juin 2025, mais l’arrivée de Perri a clairement redistribué les cartes.

Une porte de sortie déjà en cours de recherche

Si les six mois entre janvier et juin 2024 ont avant tout servi d’acclimatation au Brésilien avec la Coupe de France pour se faire les dents, la logique veut que Perri s’impose dans le but lyonnais à partir de la saison prochaine. À 33 ans, Anthony Lopes devrait donc être libéré par l’OL pour "services rendus" d’après L’Équipe, qui avance qu’un hommage serait déjà en cours de préparation pour le dernier match à Décines le 18 mai prochain contre Strasbourg.

Avec 482 matchs au compteur dont 371 en Ligue 1, Lopes avait l’ambition de s’installer sur le podium des joueurs les plus capés de l’OL. Ce ne sera très certainement pas le cas puisque ses représentants chercheraient déjà une porte de sortie. Reste à savoir de quelle façon Anthony Lopes terminera toutes ces années dans son club formateur… Avec un titre qui le fuit depuis plus d’une décennie ?