Lors d’OL - Reims (1-1), Lopes a dépassé Coupet avec 371 matchs

Anthony Lopes à l’échauffement avant OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À son avantage pour son 371e match en Ligue 1, Anthony Lopes a laissé dans son rétroviseur Grégory Coupet. Le Portugais est désormais le deuxième gardien le plus capé de l’OL derrière Yves Chauveau.

C’est peut-être le "plus bel arrêt qu’Anthony a fait dans sa carrière", si l'on en croit les dires de Corentin Tolisso et Rémy Vercoutre. En s’envolant pour aller chercher un ballon qui prenait la direction de sa lucarne à la 90e minute, le gardien de l’OL a terminé en beauté une soirée plutôt tranquille, mais durant laquelle il a dû se montrer vigilant. Il s’est interposé devant Diakité (15e) avant de s’employer pour dévier un tir de Munetsi dans un angle fermé. Mais c’est bien l'arrêt en fin de match de Lopes qui restera à l’issue de ce nul (1-1) contre Reims, car il a empêché à l’OL de vivre "un match qui aurait pu prendre une tournure injuste", selon Pierre Sage.

Chauveau indétrônable ?

De retour à son niveau depuis la mise en concurrence avec Lucas Perri, Anthony Lopes n’a pas manqué de fêter comme il se devait une nouvelle marque dans l’histoire de l’OL. Face à Reims, le portier a disputé son 371e match en Ligue 1 avec son club formateur. Cela lui a permis de dépasser Grégory Coupet et ses 370 matchs.

Depuis samedi, soir, Lopes est donc le deuxième gardien le plus capé de l’histoire du club lyonnais, derrière Yves Chauveau, passé sur le plateau de TKYDG il y a deux semaines. Le voir dépasser l’ancien gardien passé par l'OL entre 1964 et 1982 semble malgré tout mission impossible. Avec un contrat se terminant en juin 2025 et soumis à la concurrence de Perri, Lopes a 49 matchs de championnat à combler par rapport à son ainé.