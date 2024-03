OL - Reims (1-1) : Tolisso a "quand même vu de belles choses"

Malgré le nul concédé à la maison contre Reims (1-1) et une série de victoires qui s’arrête, Corentin Tolisso ne se voulait pas alarmiste. Le milieu de l’OL a simplement regretté l’inefficacité des siens.

Aucune raison de s’inquiéter. Samedi soir, après le nul concédé contre Reims à la maison (1-1), il ne fallait pas compter sur les Lyonnais pour tirer sur la sonnette d’alarme. La frustration de ne pas avoir gagné était bien là, mais l’heure n’était pas à tout remettre en cause. L’OL n’a certes pas fait la passe de quatre victoires et aurait pu préparer d’une meilleure façon sa demi-finale de Coupe de France, mais le contenu du match est loin d’avoir amené des doutes dans l’état d’esprit rhodanien. "Il n’y a pas tout à jeter dans ce match, on a eu de belles situations, a noté Corentin Tolisso après la rencontre. On a essayé de jouer un beau football, il y avait pas mal d’espace entre les lignes. On a montré pas mal de bonnes choses, je trouve. Malheureusement, on a pêché dans la finition et Reims a bien défendu."

"Il faut savoir ne pas perdre quand on n'arrive pas à gagner"

Aligné comme libéro dans une défense à cinq au coup d’envoi, Corentin Tolisso a été la surprise du chef de la part de Pierre Sage, qui a vanté ses mérites à ce poste pendant une heure. Il a ensuite retrouvé son poste préférentiel dans le milieu de l’OL et a amené sa capacité à casser les lignes balle au pied. Il aurait certes pu mieux jouer un contre en choisissant Nuamah plutôt que Fofana mais le vice-capitaine a apprécié la réaction de ses coéquipiers qui ont "montré du caractère même si on aurait aimé mettre ce deuxième but pour montrer qu’on en avait encore plus. Quand on n’arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre, donc on prend ce point."

Il n’est pas suffisant pour définitivement acter le maintien en Ligue 1 et "vraiment passer à autre chose" mais Corentin Tolisso a fixé le cap pour le déplacement à Nantes, dimanche prochain : "à nous de gagner la semaine prochaine". Entretemps, il y aura aussi une demi-finale de Coupe de France à gérer de façon positive.