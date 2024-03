L’OL accroché par Reims avant sa demie (1-1)

Mené au score, l’OL a réussi à recoller, sans pour autant réussir à l’emporter (1-1). Le maintien attendra encore un peu, mais les Lyonnais ont au moins fait preuve de caractère avant la demie de Coupe de France.

Le maintien aurait "quasiment été fait" en cas de victoire ce samedi à Décines. Pierre Sage l’avait lui-même avoué, cette opposition contre Reims pouvait permettre à l’OL de définitivement se mettre à l'abri et vivre une fin de saison tranquille ou avec de nouveaux objectifs. Le contrat n’a pas été rempli et les Lyonnais devront attendre le déplacement à Nantes dimanche prochain pour vraiment respirer un bon coup. Dans une bataille tactique entre Pierre Sage et Will Still, personne n’en est sorti vainqueur avec un statu quo entre l’OL et Reims (1-1).

Une première mi-temps soporifique

Ce match de la 27e journée aurait pu faire monter encore un peu plus la température en vue de la demi-finale de Coupe de France mardi contre Valenciennes. On ne va pas se mentir, les 46 097 spectateurs présents au Parc OL n’ont pas vécu le match de l’année. Les Lyonnais ont fait preuve d’un déchet technique criant pendant 90 minutes. Est-ce le changement tactique opéré par Pierre Sage qui les a déstabilisés ?

L’entraîneur avait choisi de délaisser son 4-3-3 pour un 3-4-1-2 avec Corentin Tolisso comme libéro et Rayan Cherki en meneur. L’expérience n’a pas forcément été concluante collectivement malgré la présence d’Orban aux côtés de Lacazette. L’OL a bien tourné autour de la surface rémoise, mais sans forcément se montrer dangereux. Diouf n’a pas eu d’arrêts à faire en première mi-temps, de même qu’Anthony Lopes, malgré tout bien sorti devant Diakité (15e).

Deux entrants décisifs

Au terme d’un premier acte qui a manqué de passion et de rythme, Pierre Sage a choisi de faire sortir Cherki pour apporter de la profondeur avec Nuamah et Lacazette dans une position plus reculée. Malheureusement, c’est bien Reims qui est le mieux rentré dans cette deuxième période et qui a presque logiquement ouvert le score sur un corner. Abdelhamid a vu sa tête repoussée par le poteau, mais Okumu avait bien suivi (0-1, 55e). Cela a poussé Sage à réagir avec un passage en 4-2-3-1 bien plus efficace avec Tolisso plus haut et surtout Fofana et Benrahma en position offensive.

L’Algérien n’a pas été verni dans l'ensemble, mais le Belge a amené un peu d’étincelle sur son côté. C’est d’ailleurs de la gauche qu’est venue l’égalisation lyonnaise avec un centre de Benrahma pour Nuamah, venu placer une tête plongeante (1-1, 65e). L’OL a tenté de pousser sans avoir de réelles occasions et il a fallu un grand Lopes pour éviter de perdre un point à Décines. Le gardien s’est envolé sur une frappe de Richardson (86e). L’OL se contentera de ce point avant son rendez-vous capital mardi.