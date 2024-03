Henrique après son but lors d’OL – Rennes. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Plutôt conquérant ces derniers temps, le duo Caqueret - Matic a été dans le dur ce samedi dans cet OL - Reims (1-1). Henrique a lui profité de son temps de jeu. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

Flop : un duo Caqueret - Matic en manque d’influence

Depuis l’arrivée de Nemanja Matic, le milieu avait retrouvé de son éclat dans l’entrejeu de l'OL. Ce samedi, Caqueret a encore abattu un gros travail dans le harcèlement même s'il a moins pu se projeter dans le 3-4-1-2 mis en place par Pierre Sage. Mais ce n’est pas sur ce point que le natif de Vénissieux a failli face à Reims, mais plutôt dans son utilisation du ballon. Toujours à la limite du contre dans ses choix, Maxence Caqueret a perdu beaucoup de ballons, notamment dans le premier acte. À contre-courant, il n’a pas réussi à trouver ses partenaires. Un peu mieux en deuxième à l’image de cette percée plein axe finie par une frappe trop molle (57e).

Il faut dire que l’entrejeu de l’OL n’a pas été à son niveau de manière générale jusqu’à l’heure de jeu et la sortie de Matic. Le Serbe, alias Monsieur Propre à Lorient, a paru emprunté alors que le match se jouait sur un rythme plutôt tranquille. Lui aussi a perdu des ballons faciles et n’a pas forcément réussi à dicter le tempo dont il a le secret. Il est en retard sur la tête d’Abdelhamid sur l’ouverture du score rémoise. Le passage en 4-2-3-1 a fait du bien avec un Tolisso, plus facile pour casser les lignes balle au pied.

Top : Henrique s’est donné corps et âme

Tolisso a encore livré un match plein, mais Henrique mérite bien d’être mis à l’honneur pour une fois. Il ne joue pas souvent, mais son état d’esprit a toujours été loué. Ce samedi, Henrique a profité du repos accordé à Tagliafico pour gagner un peu de temps de jeu. À la différence de ses dernières sorties avant tout neutres, le Brésilien a été fringant dans son couloir. Positionné comme piston, il n’a pas hésité à apporter le surnombre. Souvent servi, bien plus que Maitland-Niles, Henrique n’a pas tout réussi, mais ses centres ont apporté un semblant de danger sur le but rémois, plutôt tranquille pendant 45 minutes.

Précieux offensivement, il n’a pas rechigné à l’effort défensivement, donnant comme toujours de sa personne. Cela a failli lui coûter sa place après une semelle bien appuyée qui aurait pu valoir un carton rouge plus qu’un jaune. Toujours dans le dépassement de soi, Henrique est un bon soldat et ce samedi, il a réussi à y allier une part d’efficacité même si cela ne se traduit pas statistiquement.