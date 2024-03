En plus de Clinton Mata et Adryelson, Pierre Sage a décidé de se laisser au repos Nicolas Tagliafico pour OL - Reims, ce samedi (11h). Absents avant la trêve, Saïd Benrahma et Orel Mangala font leur retour dans le groupe lyonnais.

À l'heure où l'OL rentre dans un moment crucial de sa saison, Pierre Sage peut compter sur un effectif au complet. Aucune blessure n'est à signaler même si deux forfaits avaient été actés par l'entraîneur lyonnais dès jeudi. Suspendu, Clinton Mata allait logiquement manquer la réception de Reims ce samedi (21h). Pour Adryelson, un drame familial a eu raison de sa participation à la rencontre de la 27e journée de Ligue 1. Sans pépins physiques à déplorer si ce n'est un peu de repos accordé à Nicolas Tagliafico après son voyage aux États-Unis, Sage a donc dû faire des choix et laisser certains joueurs sur le carreau. C'est notamment le cas de Mahamadou Diawara, victime du retour de blessure et maladie d'Orel Mangala.

Sage a l'embarras du choix

Ayant repris avec la sélection belge durant la trêve internationale, le milieu est de retour dans le groupe de l'OL. Il avait été absent pour les deux déplacements à Lorient et Toulouse et la question est de savoir si Mangala retrouvera une place dans le onze après les bonnes sorties de Corentin Tolisso. L'ancien de Nottingham Forest n'est pas le seul retour contre Reims puisque Saïd Benrahma réintègre également les rangs lyonnais, après son absence à Toulouse. Contre Reims et en passant à Valenciennes, Pierre Sage, qui a fait appel au jeune Lassine Diarra comme troisième portier, a en tout cas l'embarras du choix au moment de faire sa composition. Et il ne va pas s'en plaindre.

Le groupe de l'OL contre Reims : Lopes, Perri, Diarra - Caleta-Car, Henrique, Kumbedi, Lovren, Maitland-Niles, O'Brien - Caqueret, Lepenant, Mangala, Matic, Tolisso - Baldé, Benrahma, Lacazette, Cherki, Fofana, Nuamah, Orban