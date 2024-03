OL - Reims pas menacé par la vigilance orange dans le Rhône

Depuis vendredi, le Rhône et Lyon sont touchés par de fortes rafales, ce qui a poussé à placer le département en vigilance orange. Toutefois, OL - Reims n’est pas menacé à l’instant T, alors que Météo France doit lever la vigilance.

Des arbres couchés, des routes coupées et une belle pagaille depuis 24h. Venu d’Irlande, le minimum dépressionnaire baptisé "Nelson" a généré des vents forts depuis jeudi soir avec des rafales allant jusqu’à plus de 100km/h vendredi en milieu de journée. Le phénomène est encore présent ce samedi à certains endroits du département et la question de la tenue d’OL - Reims se pose forcément. Les autorités ayant conseillé depuis plus de 24h de rester chez soi dans le maximum des cas, un match de foot n’est pas forcément vu comme une priorité.

La vigilance levée dans la journée

Seulement, ce samedi matin, à dix heures du coup d’envoi, la tendance au sein du club lyonnais n’était pas à un match qui se retrouverait reporté. À 21h, les conditions météorologiques seront bien meilleures que lors des dernières heures et le coup d’envoi donné par Thomas Leonard bien donné en temps et en heures. Les 45 000 spectateurs attendus au Parc OL devront bien prendre place dans l’enceinte de Décines, d’autant plus que Météo France devrait lever la vigilance vent dans le Rhône dans les heures à venir.