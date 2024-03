OL : Sage doit-il penser à Reims en anticipant Valenciennes ?

N’ayant que trois jours entre la réception de Reims ce samedi et la demi-finale de la Coupe de France mardi, Pierre Sage ne veut pas penser trop loin. De là à imaginer un onze type contre les Rémois ?

Étape par étape. À l’OL, on est forcément bien conscient que la demi-finale de la Coupe de France mardi prochain est l’évènement coché sur tous les calendriers. Le club a rendez-vous avec son destin et ne peut se permettre de flancher à ce stade de la compétition. Tous les regards sont portés vers Valenciennes et pourtant, il y a bien un match de championnat à disputer ce samedi soir (21h) à Décines. Par la saison paradoxale des Lyonnais, la venue de Reims ne compte pas pour du beurre, car il y a un maintien à aller chercher.

Avec une victoire, "ce serait quasiment fait" selon Pierre Sage même si ce ne le sera pas encore mathématiquement. L’heure n’est donc pas à brader cette rencontre de la 27e journée de Ligue 1. "Faire un bon match samedi nous donnera de la confiance et sera une bonne préparation pour la coupe", a renchéri Henrique jeudi. Mais alors quelle stratégie adoptée dans le onze de départ ?

De simples retouches plus qu'un vrai turnover

Comme l’a souligné notre consultant Nicolas Puydebois sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, "il y a deux écoles : celle de mettre le onze-type pour prendre de la confiance, réenclencher des automatismes. Et celle de faire tourner. Je suis plus partisan de la première." La vérité de ce samedi soir devrait se situer entre les deux. D’abord parce que Pierre Sage voudra très certainement éviter des blessures comme pour Nicolas Tagliafico, rentré seulement jeudi de sélection. Henrique devrait lui succéder sur le flanc gauche. Ensuite, pour relancer une dynamique qui a été mis sur pause avec la trêve internationale.

Avec six victoires sur les sept derniers matchs, la formation lyonnaise a démontré qu’elle avait trouvé une certaine stabilité tactique et les résultats s’en sont ressentis. Et l’on ne peut pas dire que la concurrence n’a pas joué son rôle. Il y a eu des suspensions (Maitland-Niles), des forfaits (Lacazette, Benrahma, Mangala, Nuamah) et pourtant les succès se sont enchaînés. Ce samedi, il y a des éléments qui étaient blessés et qui sont à réintégrer mais l’enchaînement rapide des deux matchs cruciaux devraient permettre à Sage d’avancer par petites touches.

Cherki récompensé de son entrée à Toulouse ?

Saïd Benrahma n’a joué que 25 minutes avec l’Algérie et on le voit mal débuter d’entrée contre Reims. Une rentrée en cours de jeu afin de reprendre du rythme en vue de Valenciennes trotte forcément dans l’esprit du staff de l'OL qui devrait plus que jamais s'appuyer sur les cinq changements en cours de match. La ligne d’attaque est d’ailleurs celle qui pose le plus question. Si Alexandre Lacazette, de nouveau à 100%, est indéboulonnable, les récentes sorties lyonnaises apportent plus d’interrogations sur les ailes. Entre les bonnes entrées des uns et les performances en deçà d’autres, un turnover n’est pas à exclure contre Reims. Rayan Cherki en profitera-t-il ?

Deux semaines après son entrée convaincante à Toulouse, le numéro 18 a enchaîné avec les Espoirs et frappe à la porte du onze malgré un profil bien plus statique que Malick Fofana ou Ernest Nuamah. "Il nous a démontré qu’il était aussi capable de faire autre chose que le jeu avec le ballon dans les pieds, a noté Pierre Sage suite à une question sur le manque de profondeur dans le jeu du Bleuet. C’est là où la différence entre comment on le voit certaines fois et ce qu’il est capable de faire peut se mesurer."

Nuamah brouillon, mais précieux par son profil

D’ordinaire, ce ne sont pas 25 bonnes minutes qui changerait de tout au tout la donne pour un joueur. Mais en plus d’être un cas à part à l’OL, Rayan Cherki peut aussi compter sur les prestations peu convaincantes de Nuamah ces derniers matchs. Le Ghanéen provoque certes, mais est plus que brouillon et sa partition à Toulouse avec un penalty concédé ne lui offre pas forcément un totem d’immunité. Toutefois, son profil de détonateur peut forcément servir dès le coup d’envoi. Présent sur le plateau de TKYDG, Enzo Reale milite pour une nouvelle titularisation. "Il épuise les défenseurs, il fait tellement de courses vers l’avant même s'il a beaucoup de déchets, concède le milieu du GOAL FC. Quand le remplaçant rentre à l’heure de jeu, Nuamah a bien épuisé son vis-à-vis pour remettre un coup de collier."

Cherki a prouvé récemment à l’OL et en sélection qu’il pouvait être un supersub et cette idée pourrait continuer à fonctionner au moins le temps des deux prochains rendez-vous. À Nantes, ce pourrait être une autre histoire même si désormais Pierre Sage a le choix du roi avec un effectif de qualité.