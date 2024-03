OL - Reims : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 24e journée de Ligue 1 entre l’OL et Reims.

L’avant-match

Un match pour définitivement assurer le maintien. Si mathématiquement, cela ne sera pas fait avant encore quelques journées, l’OL sait qu’un succès face à Reims ce samedi aura une conséquence plus que positive sur sa fin de saison. S’étant déjà donnés de l’air depuis presque deux mois, les Lyonnais peuvent valider comptablement leur regain avec l’assurance d’être en Ligue 1 la saison prochaine. Cela peut aussi permettre d’espérer mieux sur les dernières rencontres de championnat à disputer tout comme préparer de manière idéale la demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes dans trois jours. Les enjeux sont donc nombreux ce samedi au Parc OL pour les joueurs de Pierre Sage.

Après deux semaines de trêve, il ne reste plus qu’à espérer que la coupure n’a pas cassé le rythme et que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette puissent signer un quatrième succès de rang pour la deuxième fois en l’espace de quelques semaines. Pour ce rendez-vous face à Reims, l’OL devra, de sûr, faire sans Clinton Mata, suspendu, et Adryelson, reparti au Brésil pour un drame familial. Cela reste malgré tout léger et Pierre Sage peut donc compter sur un groupe presque au complet. Ce qui ne sera pas le cas des Rémois.

À quelle heure se joue OL - Reims ?

Avec la demi-finale de Coupe de France fixée mardi, on aurait pu croire que l’OL recevrait Reims vendredi soir ou samedi en fin d’après-midi. Ce sera finalement en plein prime time que les joueurs lyonnais et rémois fouleront la pelouse du Parc OL ce samedi à 21h. Le coup d’envoi sera donné par Thomas Léonard, arbitre de cette rencontre de la 27e journée de Ligue 1.

Sur quelle chaîne voir OL - Reims ?

En jouant très souvent les vendredis ou dimanches soir, l’OL a souvent l’habitude d’être diffusé sur Prime Video. Pour cette 27e journée, le club lyonnais fera une petite entorse puisque Canal Plus détient la case horaire du samedi 21h. Pour OL - Reims, il sera donc possible de regarder le match Canal+ Foot ou sur Canal+ Sport 360.