Se refusant à trop penser à Valenciennes avant la rencontre face à Reims samedi, l’OL s’apprête à vivre “les jours les plus importants de sa saison”.

Le traditionnel “match après match” ressorti à toutes les sauces par les sportifs de haut niveau n’a peut-être jamais aussi bien collé à la situation de l’OL qu’aujourd’hui. Samedi, il recevra Reims pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Ce rendez-vous intervient quatre jours avant la venue de Valenciennes en demi-finales de la Coupe de France.

Loin de la sixième place (huit longueurs), actuellement la dernière synonyme de participation à une compétition européenne l’an prochain, l’Olympique lyonnais pourrait être tenté de mettre un peu de côté son duel du week-end. Mais visiblement, ce n’est pas le genre de la maison. “L’idée dans un premier temps est bien sûr de faire la meilleure performance possible face aux Rémois et ensuite, on verra comment bien préparer l’affiche qui suit. Il n’y aura pas de paris à faire sur les compositions d’équipe, a affirmé Pierre Sage. Il faudra être compétitif samedi, et une fois que ça sera fait, on fera tout pour l’être à nouveau mardi.”

Performer face à Reims pour être bon contre Valenciennes

Avancer un pas après l’autre, une rencontre après l’autre, c’est ainsi que va fonctionner la formation rhodanienne dans les heures à venir. “Plus on va enchaîner des choses positives, plus il y a de chances que la suite le soit aussi. A l’inverse, on est parfois capables de se tomber puis de se relever. Il n’existe pas de scénario idéal. Je pense que la confiance, les habitudes de jeu et la relation avec l’environnement du club se construira de façon efficace si on est performants face à Reims”, a confié l’entraîneur de 44 ans.

Une réflexion partagée par son groupe, qui englobe ces deux réceptions dans un même moment charnière de cet exercice 2023-2024 pas comme les autres. “On sait que les jours à venir seront très importants, les plus importants de la saison. Les deux matchs seront décisifs. Il faudra être bien concentrés et gérer correctement la préparation. On ne met pas de priorité, car on a encore des choses à aller chercher en championnat et l’autre est une demi-finale, a rappelé Henrique. La coupe est capitale, mais il faut enchaîner les bonnes performances en Ligue 1 aussi comme on le fait désormais. Si on est bons samedi, cela va nous aider pour mardi.”

Difficile d'occulter le duel en coupe

Néanmoins, la possibilité de se qualifier pour une finale, et donc en la gagnant d’inscrire son nom au palmarès de l’OL, trotte forcément dans les têtes. “C’est impossible à occulter car on sait que ça va avoir lieu, a reconnu Pierre Sage. Mais avant ça, il y a un défi très intéressant contre les Champenois qui pourrait nous garantir encore un peu plus notre maintien et nous offrir d’autres perceptives sur la fin de l’exercice. Les joueurs ont aussi la volonté de se montrer sur le terrain pour prouver qu’ils peuvent être de la partie suivante.”

Contexte particulier ou pas, le coach jurassien ne transigera pas avec sa méthode. Pas question pour lui de regarder en direct la confrontation entre le VAFC et Saint-Etienne samedi à 15 heures. “A titre personnel, je prends toujours les choses dans l’ordre des rencontres. Je m’interdis de regarder l’adversaire numéro 2 tant qu’on n'a pas affronté le 1, a-t-il expliqué. Dans le staff, il y a des collègues qui le font de manière à anticiper les choses, surtout sur des délais aussi courts. Moi, je reste concentré sur la première étape, et une fois qu’elle sera passée, je préparerai la suivante.”

On imagine de toute manière qu’il est plus facile de passer d’un objectif à l’autre en ayant accompli le précédent. Dans une période plus heureuse et sereine ces derniers temps, l’OL a actuellement le sourire. Il espère, et tout un environnement avec lui, qu’il l’aura encore mardi soir sur les coups de 23 heures.