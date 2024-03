Reims déplore cinq absences avant l’OL

Teddy Teuma, joueur de Reims (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

En plus de Thibault De Smet, suspendu, Reims compte trois blessés dans ses rangs. Will Still ne pourra pas compter sur Teddy Teuma, Benjamin Stambouli et Mohamed Daramy contre l’OL.

La trêve internationale n’aura pas fait de casse dans les rangs lyonnais, au contraire. Ayant dû se passer de Saïd Benrahma et Orel Mangala avant les départs en sélection, Pierre Sage a pu retrouver l’Algérien et le Belge ce jeudi à l’entraînement de l’OL. Hormis Clinton Mata (suspendu) et Adryelson (raisons personnelles), l’entraineur de l’OL pourra donc compter sur un groupe quasi au complet pour la réception de Reims, ce samedi à Décines (21h). Du côté des Rémois, la pause d’une grosse dizaine de jours n’a pas permis à certains joueurs de se remettre complètement sur pied.

14 points de suture pour Daramy

Déjà absents contre Metz (2-1, le 17 mars), les milieux Benjamin Stambouli, blessé aux ischio-jambiers, et Teddy Teuma, touché à un mollet, seront encore indisponibles pendant quelques semaines. Ils s’ajoutent à la liste des absents déjà connus que sont l’avant-centre Adama Bojang, touché au genou, et Thibault De Smet, suspendu lui aussi pour une accumulation de cartons jaunes comme Clinton Mata. À ces quatre forfaits s’est ajouté celui de Mohamed Daramy durant la trêve internationale. Retenu avec le Danemark, l’attaquant du Stade de Reims a été victime d’une entaille à un genou et s’est fait poser quatorze points de suture, l’empêchant ainsi de postuler au déplacement à Décines, samedi.