OL - Reims : Thibault De Smet suspendu 

Thibault De Smet (Reims) et Lee Kang-in (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le latéral gauche de Reims, Thibault De Smet, sera suspendu pour affronter l’OL le 30 mars prochain. Il a écopé de trois cartons jaunes en trois matchs.

On pourrait appeler ça une récidive. Déjà suspendu lorsque Reims a reçu Lens le 18 février dernier, Thibault de Smet le sera à nouveau pour le déplacement de son équipe à Décines le samedi 30 mars pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. En effet, le défenseur a écopé de trois avertissements successifs face au Havre (1-2), Lille (0-1) et Paris (2-2). Conséquence de ces fautes, il ne pourra pas prendre part au match contre l’OL.

Un titulaire à Reims

Un problème pour Will Still, puisque le Belge s’est imposé comme un titulaire dans le groupe rémois, jouant 22 rencontres de championnat, dont 19 en étant intégré dans le 11 de départ. Néanmoins, son indiscipline est un point noir car il a déjà récolté sept avertissements au total cette saison, pour deux affiches manquées à cause d’une suspension donc.

Du côté de l’Olympique lyonnais, Ainsley Maitland-Niles a purgé sa punition samedi face à Lorient (0-2). Il retrouvera la formation rhodanienne vendredi pour défier Toulouse (21 heures). Attention toutefois, puisque l’Anglais est sous la menace d’une autre sanction en cas de nouveau carton.