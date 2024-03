Ligue 1 : OL - Reims programmé le samedi 30 mars (21h)

Nicolas Tagliafico face à Ito lors de Reims – OL (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Lors de la 27e journée de Ligue 1, l'OL recevra Reims. Un match qui se tiendra le samedi 30 mars à 21 heures.

Où en sera l'Olympique lyonnais au moment où s'ouvrira la 27e journée de Ligue 1. Au moment d'écrire ces lignes, impossible de le prédire. Cela dépendra de ses deux futurs résultats face à des concurrents directs : Lorient (9 mars) et Toulouse (15/03). Ensuite, place à la réception de Reims, qui est actuellement 9e, mais avec six longueurs d'avance sur l'OL. Une confrontation programmée le samedi 30 mars.

Le coup d'envoi sera donné à 21 heures. Aujourd'hui 11e du championnat, le groupe rhodanien pourrait assurer, ou presque, son maintien en remportant ses deux prochains matchs. Le duel contre les Rémois servirait alors à possiblement remonter dans la première partie de tableau. En cas de mauvaise série, cette partie face au groupe de Will Still sera au contraire cruciale au vu de la suite du calendrier (Nantes, Brest et Paris pour la Ligue 1). Mais attention, il faudra également bien gérer l'approche de cette affiche qui arrivera quelques jours avant la demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes (Ligue 2).

Match après la trêve et avant la demi-finale de Coupe

Auparavant, Pierre Sage aura eu à gérer sa première trêve internationale (du 18 au 28 mars). Peu de joueurs devraient manquer à l'appel, sauf déjà Nicolas Tagliafico avec l'Argentine. Le temps pour l'entraîneur rhodanien de poursuivre son travail avec son effectif afin d'inculquer son style de jeu et de faire progresser collectivement et individuellement ses hommes. Rappelons qu'à l'aller, Reims avait plutôt facilement pris le dessus sur l'OL dirigé alors par Fabio Grosso (2-0). Mais depuis, beaucoup de choses ont changé.

La rencontre sera retransmise sur Canal +, via ses chaînes Canal + Sport 360 et Canal + Foot.