Match avancé pour la réserve en raison d’OL - Fleury samedi

En raison de la demi-finale de Coupe de France féminine entre l’OL et Fleury prévue samedi à 17h45 sur le terrain Gérard Houllier, le match de la réserve va être avancé au vendredi soir. Les joueurs de Gueïda Fofana affronteront Chassieu ce vendredi 8 mars à 20h.

Embouteillage dans la programmation ce week-end à l’OL. Qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de France féminine, les joueuses de Sonia Bompastor affronteront le FC Fleury ce samedi à 17h45. La rencontre ne se jouera pas au Parc OL, malgré le déplacement des coéquipiers d’Alexandre Lacazette à Lorient ce même jour à 17h, mais sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. Problème, à un quart d’heure d’intervalle, la réserve affronte Chassieu-Décines en National 3. Ce souci de programmation va être résolu avec un match avancé pour les hommes de Gueïda Fofana, a appris Olympique-et-lyonnais.com.

OL, OL féminin : il va falloir faire un choix

Au repos ce week-end, la réserve lyonnaise jouera son derby décinois le vendredi 8 mars à 20h au GOLTC plutôt que le samedi 9 mars à 18h. Malgré tout, les supporters de l’OL masculin et féminin devront toujours faire un choix. Comme dimanche pour OL - Lens et Dijon - OL, les deux matchs des équipes premières se joueront à quelques minutes d’intervalle. Même difficulté une semaine plus tard avec deux matchs qui se chevauchent contre Fleury et Toulouse.