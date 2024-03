Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones", votre émission 100% OL avec Razik Brikh, Nicolas Puydebois, était de retour avec comme invité, Kelly Youga. Ensemble, ils sont notamment revenus sur la défaite lyonnaise face à Lens dimanche (0-3).

Après n’avoir parlé que de victoires depuis un mois, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" a malheureusement dû revoir ses habitudes ce lundi. Dimanche soir, Lens est venu mettre un terme à la série positive de l’OL démarrée début février et qui a finalement duré un mois. Il a donc été question de défaite (0-3) ce lundi soir à partir de 19h avec comme invité, Kelly Youga, ancien défenseur formé à l’OL et oncle de Willem Geubbels. L’équipe de TKYDG s’est ensuite questionnée sur les problèmes offensifs des Lyonnais et surtout l’importance que peut avoir Alexandre Lacazette dans cette formation. L’arbre qui cache la forêt ou simplement une question de temps pour voir Gift Orban ou encore Ernest Nuamah prendre la relève ?

La question s’est posée sur le plateau avant de se tourner vers le calendrier qui attend les Lyonnais dans les prochaines semaines. Avec Lorient et Toulouse juste avant la trêve internationale de mars, les Lyonnais jouent une très grosse partie de leur maintien en Ligue 1. Seulement, même avec deux victoires, tout ne serait pas réglé pour autant, vu les matchs qui attendent les coéquipiers de Maxence Caqueret à partir d’avril. Mais avec la demi-finale de Coupe de France, les supporters peuvent toujours rêver un peu dans cette saison.