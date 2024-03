L’OL continue de trainer sa dépendance envers Lacazette

Face à Lens (0-3), l’OL a dû faire sans Alexandre Lacazette. Malgré des situations dangereuses, les Lyonnais ont pêché dans le dernier geste et rappelé bien malgré eux toute l’importance du capitaine dans le renouveau du club.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La phrase est peut-être un peu forte pour décrire l’absence d’Alexandre Lacazette et pourtant, la défaite contre Lens (0-3) dimanche au Parc OL a encore rappelé toute la dépendance dont l’OL fait l’objet depuis le retour de l’attaquant à l’été 2022. Le mercato hivernal avait été souligné, mettant en avant des renforts bienvenus pour épauler le capitaine lyonnais après une demi-saison bien terne. Seulement, on ne remplace pas si facilement un dauphin de Kylian Mbappé dans la course au meilleur buteur de Ligue 1. Pas assez remis de sa béquille pour être disponible contre Lens, Alexandre Lacazette a fait défaut à l’OL. Par ses buts, mais aussi par son rôle dans le dispositif voulu par Pierre Sage.

"On se doit d'ouvrir le score"

Si Gift Orban n’a pas démérité dans son rôle de point d’appui, il n’a pas eu le rendement du numéro 10, surtout dans la surface. Le Nigérian n’a rien eu à se mettre sous la dent, ne tentant jamais sa chance. "Sur ce match, il nous a manqué parce que dans notre plan de jeu initial, on voulait chercher notre ligne haute sur les premiers ballons et c’est un joueur capable de garder le ballon dos au but, a détaillé l’entraîneur lyonnais après la rencontre. Il nous aurait permis de sortir un petit peu mieux." Dimanche soir, l’OL n’a pas forcément démérité pendant 45 minutes. Au contraire, il a plutôt joué droit dans les yeux avec les Lensois après avoir laissé passer l’orage du début de match.

Acceptant de subir par moment, la formation rhodanienne a profité de la vitesse de Nuamah pour jouer dans la verticalité et en transition rapide. Avec le jeu dos au but d’Orban, Lens a été mis en difficulté sur ces phases et le scénario aurait pu être tout autre avec un peu plus d’efficacité. "On se doit d'ouvrir le score parce qu’on a deux situations", regrettait Sage dimanche. Mangala a touché le poteau sur une frappe lointaine, mais c’est bien le contre gâché par Nuamah à la 24e qui reste en travers de la gorge. Même s’il ne l’a pas nommé, Sage a d’ailleurs décrit cette action comme où l’OL a été "un peu trop individualiste". Saïd Benrahma et Maxence Caqueret ont eu beau lever le bras de désespoir d’avoir été oubliés par le Ghanéen, les Lyonnais avaient laissé passer leur chance dans cette rencontre et se sont fait punir derrière.

Toujours aucune victoire sans le capitaine lyonnais cette saison

Alors oui, Alexandre Lacazette n’aurait certainement pas fait oublier tous ces maux offensifs dimanche soir contre Lens. Seulement, avec 33 tirs tentés entre Strasbourg et Lens, l’OL n’a pas réussi à trouver le chemin des filets sur cette semaine écoulée. C’est avant tout là où le bât blesse, car le bilan de cette défaite dominicale aurait pu être tout autre avec un peu plus de sang-froid. En étant menés 0-2 quasiment au retour des vestiaires, les Lyonnais ont tenté de jouer leur va-tout, mais finalement la première occasion chaude de la seconde période a eu lieu à dix minutes de la fin avec le piqué de Fofana, repoussé par Samba. Dans la foulée, le gardien lensois a encore réalisé un exploit et a évité que l’OL "ne vive une fin de match où tout aurait pu être possible".

Contre Lens, ce fut le dimanche des occasions ratées et à plus d’un titre. Celui aussi qui a rappelé à quel point Alexandre Lacazette était indispensable dans cette équipe, que Maxence Caqueret le veuille ou non. "C’est sûr qu’Alex est notre meilleur buteur, mais on a des joueurs de qualité sur le banc qui peuvent le remplacer, ça n’a pas réussi ce (dimanche) soir mais je sais que ça peut marcher". Avec ce revers, l’OL n’a toujours pas gagné sans son capitaine cette saison (un nul, trois défaites) et n'a remporté qu'un seul des sept matchs manqués en Ligue 1 par l'ancien d'Arsenal depuis son retour à l'été 2022… Et ce n'est certainement pas normal.