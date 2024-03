Sage justifie l’absence de Lacazette pour OL - Lens (0-3)

Après avoir montré son optimisme à deux jours du match, Pierre Sage n’a pas pu compter sur Alexandre Lacazette contre Lens. L’attaquant de l’OL n’était pas assez remis de sa béquille.

En montrant un peu trop son optimisme quant à la participation d’Alexandre Lacazette à OL - Lens (0-3) ce dimanche, Pierre Sage a vu ses déclarations se retourner contre lui. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en annonçant qu’il n’y avait pas d’inquiétude quant à la présence du capitaine lyonnais, il ne s’attendait pas à voir Lacazette ne pas répondre favorablement au test effectué samedi avec le reste du groupe. Présent en conférence d’après-match, Pierre Sage a confirmé n’avoir pas eu l’intention de brouiller les pistes avec son meilleur buteur.

Il comptait vraiment sur lui pour ce match de la 24e journée, mais l’état physique du numéro 10 lyonnais en a décidé autrement. "Une chose est certaine lors de la conférence de presse de vendredi, je ne vous ai pas raconté de bêtises, j’étais vraiment dans l’idée qu’il allait jouer ce match et qu’il n’y avait aucune inquiétude, a assuré le coach. Malheureusement, le test réalisé samedi lors de la séance collective n’a pas validé sa participation et le bon sens nous a animé en se disant qu’il valait mieux qu’il se soigne complètement pour pouvoir enchaîner les deux matchs suivant plutôt que prendre un risque et aggraver les choses."

"Il nous aurait permis de sortir un peu mieux les ballons"

Le staff lyonnais a donc joué la carte de la prudence, mais l’absence d’Alexandre Lacazette s’est logiquement fait ressentir ce dimanche soir face à Lens. Ayant fait preuve d’inefficacité, l’OL n’a pas réussi à inverser la tendance du match comme il avait pu le faire à Montpellier et à Metz. À chaque fois sur deux inspirations de l’international français. "Sur ce match, il nous a manqué parce que dans notre plan de jeu initial, on voulait chercher notre ligne haute sur les premiers ballons et c’est un joueur capable de garder le ballon dos au but. Il nous aurait permis de sortir un petit peu mieux. Mais malgré son absence, on a eu beaucoup de situations même si ce fut sur des transitions rapides."

Laissé au frais contre Lens, le retour de Lacazette contre Lorient sera d’une importance capitale.