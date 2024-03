Lens vient mettre un terme à la série de l’OL (0-3)

Face à l’une des équipes les plus joueuses de Ligue 1, l’OL a tenu pendant une mi-temps. Mais entre occasions manquées et un but juste avant la pause, les Lyonnais ont connu leur première défaite depuis un mois et demi.

Lors des dernières journées, l’OL avait eu l’habitude de jouer en premier et de mettre la pression sur ses concurrents grâce à ses quatre victoires de suite. Pour cette 24e journée de Ligue 1, les rôles avaient été inversés. Au moment de rentrer sur la pelouse du Parc OL ce dimanche soir, les joueurs de Pierre Sage avaient vu la plupart de leurs concurrents faire le job. Avec un matelas déjà peu épais dans la course au maintien, l’OL n’avait pas d’autres choix que de s’imposer face à Lens pour prendre 8 longueurs d’avance sur Montpellier, barragiste. Malheureusement, la belle série lyonnais a pris fin contre les Sang et Or avec une défaite lourde, mais au goût amer (0-3).

Lopes a maintenu les siens en vie

Amer parce qu’on ne peut pas dire que la formation rhodanienne a montré un mauvais visage ce dimanche soir. Au contraire, elle a fait plus qu’embêter le 6e de Ligue 1 notamment durant la première mi-temps. Sans Alexandre Lacazette, pas assez remis de sa béquille, Pierre Sage avait choisi de miser sur Gift Orban pour occuper la pointe du 4-3-3 lyonnais. Dans un rôle de point de fixation, le Nigérian a été plutôt intéressant pour permettre à l’OL d’évoluer avec des transitions rapides. Face au 3-4-3 lensois, les Lyonnais ont d’abord eu du mal à se mettre dans le match. Il a fallu un grand Lopes pour claquer une tête de Wahi (7e) puis s’envoler sur un centre (11e) pour éviter une mauvaise surprise d’entrée.

L’orage passé, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont commencé à opérer sur des contres rapides plus que de réelles actions construites. Mais comme on pouvait s’y attendre sans Lacazette, l’inefficacité a encore été au rendez-vous. Orban n’a rien eu à se mettre sous la dent, se contentant de jouer les points d’appui. Cela a failli se révéler payant quand Mangala a trouvé le poteau (14e) ou quand Nuamah a obligé Samba à la parade en même temps qu’il oubliait Caqueret et Benrahma seuls dans l’axe (24e). Ayant eu un gros quart d’heure de domination, l’OL a laissé passer sa chance et a petit à petit baissé de pieds.

Une inefficacité qui se paie

Fort heureusement, Anthony Lopes était dans un grand soir avec une parade à bout portant devant Wahi (38e) mais à force de reculer, les Lyonnais se sont fait surprendre pour quelques centimètres. À la limite du hors-jeu, Sotoca a trompé à bout portant le portier lyonnais de la tête juste avant la pause. Un coup de massue pour les Gones qui ne s’en sont finalement jamais vraiment remis. Sans être réellement mis en danger, l’OL a pourtant multiplié les mauvaises transmissions et c’est sur l’une d’elles que Caqueret, en voulant se rattraper d’une perte de balle sur le côté, a concédé un penalty pour une main.

Auteur d’un quadruplé avec Montpellier la saison dernière à Décines, Wahi a fait le break (53e). Obligé de courir après le score, Pierre Sage a effectué des changements offensifs avec les entrées de Fofana et Cherki. Le jeune Belge a participé au festival des occasions ratées en butant sur Samba (79e) avant que ce dernier ne fasse une parade réflexe sur le corner qui a suivi. L’OL aurait pu sortir avec autre chose de cette rencontre, mais paye son inefficacité. Et avec le rouge sévère de Maitland-Niles à six minutes de la fin, les espoirs d’un retour se sont définitivement envolés en même temps que le troisième but lensois par Damso.